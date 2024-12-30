Акция протеста в Тбилиси завершилась без происшествий

В Тбилиси у здания парламента Грузии прошла очередная акция протеста, сообщает частная местная телекомпания Rustavi2. Как передает корреспондент «РИА Новости», митинг завершился без происшествий.

Главный проспект был перекрыт более часа. По данным Interpressnews, к зданию парламента вышли также студенты разных вузов, протестующие несли флаги Грузии и Евросоюза.

Требования не изменились. Они призывают правительство Грузии «назначить досрочные выборы, вернуть страну на европейский внешнеполитический курс и освободить политических заключенных».

В октябре в стране прошли парламентские выборы, на которых победила правящая партия «Грузинская мечта». Экс-президент Грузии Зурабишвили и оппозиция не согласны с результатами голосования, в стране продолжаются протесты, которые сопровождаются столкновениями с полицией. Поводом стало решение властей отложить открытие переговоров о получении членства в Евросоюзе до 2028 года.

Ранее, 14 декабря, в стране прошли президентские выборы, на них победил единственный кандидат от «Грузинской мечты» Михаил Кавелашвил. На акции протеста из-за его инаугурации, которая прошла накануне, участники стали показывать красные карточки в знак несогласия с его назначением на должность президента. Кавелашвили в молодости был футболистом, играл в «Манчестер Сити», сыграл 46 матчей за сборную Грузии.