Полярное сияние над городами России. Фотогалерея

В ночь на 12 мая в небе над российскими городами продолжили наблюдать Северное сияние из-за особенно мощных вспышек на Солнце. Как это было — в фоторепортаже РБК

Ростов-на-Дону (Фото: Эрик Романенко / ТАСС) Тара, Омская область (Фото: Алексей Мальгавко / Reuters) Тара, Омская область (Фото: Алексей Мальгавко / Reuters) Церковь Сурб Геворг в селе Султан-Салы, Ростовская область (Фото: Эрик Романенко / ТАСС) Тара, Омская область (Фото: Алексей Мальгавко / Reuters) Черняховск, Калининградская область (Фото: greendyr39 / VK) Бакаловка, Башкортостан (Фото: club15064108 / VK) Зарайск, Московская область (Фото: shortzaraysk / VK) Рейс Москва- Санкт-Петербург (Фото: aurora812 / VK) Колпино, Санкт-Петербург (Фото: aurora812 / VK)

Вторую ночь подряд над разными городами России видно Северное сияние. Накануне о сиянии сообщали в Ростове-на-Дону, Крыме, Кургане после сильной вспышки на Солнце уровня G5 и мощнейшей за 20 лет магнитной бури.

Полярное сияние можно наблюдать откуда угодно, главное, чтобы были хорошие условия, небо не было закрыто облаками, указал РБК глава Лаборатории солнечной астрономии Сергей Богачёв. Он предупредил, что большие города — крайне плохой выбор для охоты на сияние, но даже если возможности выехать за город нет, отчаиваться не стоит .

«Событие такое большое, что вероятно, сияние можно увидеть даже в таких условиях. В Москве тоже есть вероятность увидеть. Если северная широта места, где вы находитесь, 50 градусов и выше, в Москве 55, то вероятность увидеть сияние очень высокая», — добавил Богачёв.

«Эта буря достаточно уникальная по своей величине, так получилось по совокупности обстоятельств. Была серия вспышек на Солнце. Выбросы плазмы шли один за другим достаточно близко друг от друга, и они наложились один на другой, усилили друг друга, потому что задние как бы нажимали на передние», — пояснил РБК член-корреспондент РАН, директор Института космических исследований РАН Анатолий Петрукович.

По словам ученого, мощная буря стала результатом редкого стечения нескольких причин. Существуют ряд критериев для оценки ее мощи, и по всем из них это «буря самого высшего уровня», в последний раз аналогичную фиксировали 20 лет назад, но сейчас буря уже спадает.

«Солнце у нас идет к максимуму солнечной активности, раз в 11 лет и раз в 22 года, два периода несовпадающие. Сейчас мы говорим об обычной активности Солнца, принятой в классике 11 лет, в пределах этих 11 лет активность то возрастает, то уменьшается, то солнце покрывается пятнами, которые и являются производителями вспышек на Солнце», — рассказал РБК Александр Иванов, заведующий астрофизической обсерваторией КубГУ, руководитель Центра астрономии и космонавтики Краснодарского отделения Русского географического общества.

Выбросы на Солнце разгоняют протоны, и там происходит наложение вспышек, которые привели к разгону до уровня G5. Ученый отметил, что любая буря имеет затишье, и в течение 11-12 мая сильные магнитные бури будут удерживаться, возможно, Земли достигнет еще одна вспышка. Если этого не произойдет, то к 13 мая буря будет спадать.

«Что касается северного сияния, в разных регионах России его можно было наблюдать на широте 40 градусов, а во Флориде, например, коллеги присылали информацию, оно наблюдалось на широте 30 градусов», — добавил Иванов.