На Солнце произошло 15 вспышек за 24 часа

В воскресенье, 29 декабря, на Солнце зафиксировали 15 мощных вспышек, одна из которых была самого сильного класса X, сообщает пресс-служба Института прикладной геофизики (ИПГ).

Как передает ТАСС, первая вспышка произошла в ночь на 29 декабря в 01:14 мск, она длилась 19 минут. Затем в течение суток было зарегистрировано еще 14 вспышек класса М и Х.

Солнечные вспышки оцениваются по силе с помощью букв и чисел: А, В, С — слабые вспышки, не сильно влияют на Землю;

М — средние вспышки, могут вызвать небольшие магнитные бури;

Х — самые сильные вспышки, могут нарушить работу спутников и связи. Индекс уточняет значение интенсивности вспышки и может быть от 1.0 до 9.9 для букв A, B, C, M и более — для буквы X.

Самая мощная вспышка Х1.1 класса началась в 10:08 мск и продлилась около 30 минут. Вторая по силе вспышка (класса М7.1) произошла в 18:09 мск.

По данным на сайте Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН и Института солнечно-земной физики Сибирского отделения РАН, последствия мощной вспышки настигнут Землю в канун Нового года.

«Выброс плазмы придет к орбите Земли утром 31 декабря. Возможны полярные сияния», — говорится в дневнике. Это также приведет к возникновению магнитных бурь. Согласно прогнозу, утром 31 декабря будет два максимума бурь — в 8:00 мск и 16:00 мск.

Ранее руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев рассказал, что грядущий 2025-й может стать годом максимума солнечной активности в текущем цикле.