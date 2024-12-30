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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Пассажиров «Туркменистана» вывезут из Москвы рейсами через Стамбул

Авиакомпания «Туркменистан» организует два рейса для вывоза пассажиров из Москвы
Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Ашхабад, Туркменистан
Ашхабад, Туркменистан (Фото: Global Look Press)

Авиаперевозчик «Туркменистан» организует вывоз пассажиров рейсов T5-708 и T5-704 30 и 31 декабря соответственно из Москвы в Ашхабад по альтернативному маршруту через Стамбул, сообщает пресс-служба авиакомпании в телеграм-канале.

В компании отметили, что для перелета на участке Москва — Стамбул будет привлечен сторонний авиаперевозчик. «Имеющиеся билеты действительны для перелета без дополнительной оплаты», — говорится в сообщении.

Там добавили, что багаж пассажиров будет зарегистрирован до конечного пункта — Ашхабад, а виза для перелета через Стамбул не требуется.

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Накануне авиакомпания «Туркменские авиалинии» приостановила полеты рейсов по маршруту Ашхабад — Москва — Ашхабад с 30 декабря 2024 года до 31 января 2025 года. Полеты в Россию также приостановили Azerbaijan Airlines (AZAL) без уточнения срока ограничений — в десять городов России (Грозный, Махачкалу, Сочи, Минеральные Воды, Владикавказ, Нижний Новгород, Самару, Саратов, Уфу и Волгоград). Также полеты по маршруту Астана — Екатеринбург приостановила Qazaq Air (Казахстан) до 27 января. Отменены и рейсы из Сочи и Минеральных Вод в Дубай авиакомпании flydubai до 5 января (позже компания сократила сроки отмены до 2 января в Сочи и до 3 января в Минводы).

Отмены рейсов последовали после крушения самолета AZAL 25 декабря под Актау в Казахстане. Лайнер Embraer 190 следовал из Баку в Грозный. Самолет дважды безуспешно пытался приземлиться в чеченском аэропорту из-за тумана и ухудшения видимости, а также плана «Ковер», который требует немедленной посадки или выведения из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов. Из 67 человек на борту погибли 38. Авиакомпания сочла причиной крушения «физическое и техническое внешнее вмешательство», азербайджанский Минтранс также счел причиной «внешнее вмешательство».

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Теги
Москва Ашхабад Стамбул Туркменистан
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