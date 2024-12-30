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В Южной Корее у еще одного самолета Jeju Air возникла неисправность шасси

Второй пассажирский самолет южнокорейской авиакомпании Jeju Air столкнулся с такой же неисправностью шасси, как и у рейса, который потерпел крушение накануне, сообщает Yonhap News со ссылкой на источники.

Рейс 7C101 отправился в понедельник, 30 декабря, в 0:37 мск, однако вскоре вернулся в аэропорт вылета Кимпхо — в 1:25 мск. На борту самолета находились 161 пассажира. Jeju Air планирует возобновить полеты после перехода на другой самолет.

Момент попадания птицы в двигатель самолета в Южной Корее попал на видео
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Накануне лайнер Boeing 737-800 7C2216 той же авиакомпании выполнял рейс Бангкок — Муан. Он попытался приземлиться в аэропорту назначения, затем врезался в бетонное заграждение и взорвался. Самолет почти полностью сгорел, в результате погибли 179 человек. Выжили два человека из числа членов экипажа. Большинство пассажиров были гражданами Южной Кореи, двое — Таиланда. Крушение стало самой крупной авиакатастрофой в стране.

Как пишет Yonhap News, предположительной причиной мог стать отказ всех трех опор шасси. Также некоторые эксперты заявили агентству, что причиной крушения могла стать неисправность, которая возникла из-за столкновения со стаей птиц. Телеканал YTN публиковал видеоролик, на котором видно, как птица попадает в двигатель самолета.

После авиакатастрофы исполняющий обязанности президента Чхве Санг Мок объявил недельный траур, который начался в воскресенье, 29 декабря и продлится до 5 января 2025 года.

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Южная Корея самолет шасси
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