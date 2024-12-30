Посол заявил, что Греции придется «раскошелиться» в случае отказа от газа
В случае отказа Греции от газа, поставляемого из России, власти страны должны будут «раскошелиться» ради своих политических соображений, заявил «РИА Новости» посол Андрей Маслов.
Власти США поставили перед странами Европы задачу к 2027 году отказаться от российских энергоресурсов, заявил дипломат. По словам Маслова, правительство Греции регулярно делает на этом акцент. Он считает, что к заданному сроку Афины действительно могут перестать покупать газ у России.
«Вопрос, правда, зачем, и будет ли греческая сторона готова настолько раскошеливаться ради неких политических соображений», — сказал он.
С 1 января 2025 года между Россией и Украиной истечет договор на транзит российского газа через территорию Украины в Европу, который был заключен в конце 2019 года.
Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не будет продлевать контракт, об этом же говорил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Москва в отличие от Киева готова продолжать транзит через украинскую территорию, заявил в сентябре президент России Владимир Путин. Россия может поставлять газ в Европу и по другим газопроводам, если Украина откажется от транзита, заявлял он.
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