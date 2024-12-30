 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Посол заявил, что Греции придется «раскошелиться» в случае отказа от газа

В случае отказа Греции от газа, поставляемого из России, власти страны должны будут «раскошелиться» ради своих политических соображений, заявил «РИА Новости» посол Андрей Маслов.

Власти США поставили перед странами Европы задачу к 2027 году отказаться от российских энергоресурсов, заявил дипломат. По словам Маслова, правительство Греции регулярно делает на этом акцент. Он считает, что к заданному сроку Афины действительно могут перестать покупать газ у России.

«Вопрос, правда, зачем, и будет ли греческая сторона готова настолько раскошеливаться ради неких политических соображений», — сказал он.

Фицо призвал ЕС отреагировать на «вредное» решение Киева по транзиту газа
Политика
Роберт Фицо

С 1 января 2025 года между Россией и Украиной истечет договор на транзит российского газа через территорию Украины в Европу, который был заключен в конце 2019 года.

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что не будет продлевать контракт, об этом же говорил премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Москва в отличие от Киева готова продолжать транзит через украинскую территорию, заявил в сентябре президент России Владимир Путин. Россия может поставлять газ в Европу и по другим газопроводам, если Украина откажется от транзита, заявлял он.

Читайте РБК в Telegram.

Как россияне будут отдыхать в 2025 году. Календарь

Киев допустил завершение конфликта без членства в НАТО

Алиев потребовал от России компенсаций из-за крушения самолета

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Что будет с биткоином в ближайшую неделю

Российский шахматист в 18 лет выиграл чемпионат мира

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Какие станции метро открылись в Москве в 2024 году. Фото

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Греция Россия газ
Материалы по теме
Фицо призвал ЕС отреагировать на «вредное» решение Киева по транзиту газа
Политика
«Газпром» назвал дату, когда Молдавия перестанет получать газ
Экономика
Словакия пригрозила Киеву ответными мерами на остановку транзита газа
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
FT узнала о попытке властей Китая остановить волну задержаний бизнесменовПолитика, 08:11
Кто из звезд спорта умер в 2024 годуСпорт, 08:03
Посол заявил, что Греции придется «раскошелиться» в случае отказа от газаПолитика, 08:02
Страна будущего: зачем Индия быстрее всех в мире наращивает расходы на ITОтрасли, 07:56
Байден объявил 9 января днем траура в связи со смертью КартераПолитика, 07:54
«Сбер» — о рисках ведения бизнеса через личный счет физического лицаОтрасли, 07:38
Два старых бензовоза: как вырастить оборот компании в 10 раз до ₽3 млрдРБК и Альфа-Лизинг, 07:30
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Пострадавших при крушении в Актау граждан Киргизии доставили в БишкекОбщество, 07:21
Какие киносказки смотреть в прокате на новогодних каникулах. СписокLife, 07:03
Посол заявил, что массовый туризм в Грецию остался в прошломПолитика, 07:02
Полиция нашла в Чили пропавшие год назад часы Киану РивзаОбщество, 06:48
В Южной Корее проверят все Boeing 737-800 после крупнейшей авиакатастрофыПолитика, 06:47
В Южной Корее у еще одного самолета Jeju Air возникла неисправность шассиОбщество, 05:55
В Чечне нелегальных майнеров пообещали приравнять к террористамБизнес, 05:46