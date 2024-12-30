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Война Израиля с ХАМАС ,  
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ХАМАС назвал ложью подробности убийства главы движения Исмаила Хании

Сюжет
Война Израиля с ХАМАС
Сюжет
Палестино-израильский конфликт

Палестинская исламистская группировка ХАМАС назвало ложью сообщения израильских СМИ о том, как был убит лидер движения Исмаил Хания, сообщает пресс-служба движения в телеграм-канале.

«Движение ХАМАС опровергает всю ложь, распространяемую сегодня сионистскими оккупантами относительно того, что, по их утверждению, было подробностями убийства главы Политического бюро движения ХАМАС, лидера-мученика Исмаила Хании», — говорится в сообщении.

Речь идет о сообщениях, в которых утверждается, что Хания был убит с помощью бомбы, заложенной в его комнате в официальном иранском гостевом доме.

По данным расследования, которое провели Объеденный комитет службы безопасности Хании и иранские спецслужбы, орудием убийства стала управляемая ракета весом 7 кг. Ее нацелили на мобильный телефон Хании, уточняет пресс-служба.

В частности, израильский телеканал Channel 12 писал, что Хания был убит с помощью взрывного устройства, заложенного заранее в спальне.

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Исмаил Хания в 2018 году

Исмаил Хания погиб при ракетном ударе по зданию в Тегеране, где остановился, в ночь на 31 июля 2024 года. Туда он прибыл на инаугурацию нового президента Ирана Масуда Пезешкиана, которая прошла 30 июля. ХАМАС возложил ответственность на Израиль.

Израильская сторона не комментировала произошедшее. Только спустя почти пять месяцев министр обороны Израиля Исраэль Кац впервые подтвердил, что Израиль стоял за убийством главы ХАМАС.

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ХАМАС убийство опровержение Израиль Исмаил Хания
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