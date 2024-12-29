«Ренхап» назвало версии авиакатастрофы в Южной Корее

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Причиной крушения самолета Jeju Air в международном аэропорту Муан в Южной Корее могла стать неисправность, которая возникла из-за столкновения со стаей птиц, передает агентство «Ренхап».

Аналитики предполагают, что к катастрофе могли привести технические неполадки в работе воздушного судна: при такой катастрофе у самолета могли выйти из строя двигатели или отказать тормоза. По мнению специалистов, одно только столкновение с птицами не является причиной ЧП — этот инцидент не мог вызвать отказа нескольких систем лайнера.

Непосредственной причиной авиакатастрофы могла стать неиправность шасси, отметило агентство. Опрошеные им эксперты считают, что в этом случае попадание птиц в двигатель могло запустить цепочку событий. В результате у самолета повредились двигатель и гидравлическая система шасси, считают они.

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«У самолета есть несколько тормозов. Если шасси не работает, двигатели с реверсивным приводом поднимают закрылки, которые действуют как воздушные тормоза. Но в этом случае они, похоже, не сработали», — заявил профессор Чой Ки Ён из университета Инха в Инчхоне.

Однако с такой версией согласны не все аналитики: некоторые считают, что при повреждении одного двигателя из-за попадания птицы, второй мог бы привести шасси в действие, отмечает агентство. Следовательно, считают эксперты, в системе лайнера уже были другие неполадки.

Кроме того, у специалистов возникли вопросы из-за приземления лайнера в середине взлетно-посадочной полосы, а не в конце. Аналитики считают, что пилоты пошли на снижение из-за аварийной ситуации на борту.

Как отмечает «Ренхап», взлетно-посадочная полоса в аэропорту Муан короче обычного. Ее длина составляет 2,8 тыс. м, в то время как протяженность полосы в аэропорту Инчхона равна 3,7 тыс. м, в Кимпхо — 3,6 тыс. м.

Лайнер Boeing 737-800 7C2216 выполнял рейс Бангкок — Муан. Он попытался приземлиться в аэропорту назначения, затем врезался в бетонное заграждение и взорвался. Самолет почти полностью сгорел, пожар уже потушили. В результате погибли 179 человек. Выжили два человека из числа членов экипажа. Большинство пассажиров были гражданами Южной Кореи, двое — Таиланда.

Крушение стало самой крупной авиакатастрофой в стране.