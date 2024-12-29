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Как защититься от мошенников ,  
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В МВД зафиксировали случаи мошенничества с помощью вируса NGate

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: fizkes / Shutterstock
Фото: fizkes / Shutterstock

Мошенники используют новую версию вирусной программы NGate для кражи средств российских пользователей, сообщила пресс-служба управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

Преступники сообщают гражданам о возможности получить социальные выплаты. Для этого их просят перейти по присланной мошенниками ссылке и скачать файл, который оказывается вирусом NGate, замаскированным под приложение порталов госуслуг, Банка России или одного из популярных банков.

«После запуска приложения жертве якобы для верификации себя в качестве клиента предлагается приложить платежную карту к задней стороне смартфона, ввести свой PIN-код и подождать, пока псевдоприложение распознает карту», — рассказали в МВД.

Тогда карта считывается, а личная информация передается злоумышленникам. В этот момент преступники через банкомат снимают деньги с карты обманутого пользователя.

NGate — вирус для устройств с системой Android, который использует чип NFC для кражи данных с банковских карт. Он позволяет злоумышленникам копировать карты и совершать несанкционированные платежи или снимать наличные в банкоматах.

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Теги
мошенники МВД компьютерный вирус Банки Госуслуги
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