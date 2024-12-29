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Общество ,  
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Спасатели подтвердили гибель 177 человек в авиакатастрофе в Южной Корее

Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images
Фото: Chung Sung-Jun / Getty Images

Пожарная служба сообщила о 177 погибших и трех пропавших без вести в результате крушения лайнера 7C2216 со 181 человеком на борту в международном аэропорту Муан в Южной Корее, передает Yonhap. Двое по-прежнему числятся пропавшими без вести. Еще двое — члены экипажа — выжили.

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Лайнер 7C2216 выполнял рейс Бангкок — Муан, при посадке у него не вышли шасси, самолет проскользил по ВПП и загорелся. Предварительной причиной названо столкновение с птицами. На борту находились граждане Южной Кореи и Таиланда.

Позже в Korea Airport Corporation отметили отсутствие контроля скорости при посадке самолета на фюзеляж и дефекты крыльев. В Министерстве внутренних дел назвали причиной аварии короткую взлетно-посадочную полосу. Свидетели крушения рассказали, что видели огонь в двигателе самолета и слышали несколько взрывов перед авиакатастрофой.

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Южная Корея авиакатастрофа погибшие
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