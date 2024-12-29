Власти назвали предварительную причину крушения самолета Jeju Air

У самолета авиакомпании Jeju Air, по предварительным данным, мог произойти отказ системы шасси из-за столкновения с птицами, считают власти. Погибли по меньшей мере 28 человек, несколько были спасены

Причиной крушения самолета авиакомпании Jeju Air, по предварительным данным, мог стать отказ системы шасси из-за столкновения с птицами, считают власти, сообщает Yonhap.

Крушение рейса 7C2216 произошло в 09:07 (03:07 мск) при посадке в международном аэропорту Муан в провинции Чолла-Намдо. Лайнер прилетел из Бангкока. Он выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение, после чего разломился пополам и загорелся.

В результате катастрофы погибли о меньшей мере 28 человек, их нашли в хвосте самолета. Трое были спасены. Всего на борту находился 181 человек, в том числе шесть членов экипажа. Большинство — граждане Южной Кореи, за исключением двух граждан Таиланда.