 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Военная операция на Украине ,  
0 

Над Ростовской областью сбили девять дронов меньше чем за час

Сюжет
Военная операция на Украине
Фото: Минобороны России
Фото: Минобороны России

С 21:00 понедельника, 23 декабря, силы ПВО России сбили восемь украинских дронов в районе города Миллерово в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. При этом пресс-служба Минобороны России сообщила о девяти беспилотниках сбитых над Ростовской областью в период с 20.40 до 21.20.

Слюсарь уточнил, что пострадавших нет, а системы защиты все еще отражают атаку.

Над Ростовской областью за ночь сбили восемь дронов и ракету
Политика

Материал дополняется.

Как упал трафик YouTube в России. Инфографика

В Китае научились заряжать электрокары за 100 секунд

В Японии разработают прототип лунного поселения

Суд оштрафовал Никиту Михалкова

В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и Трампа

Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Юрий Слюсарь Ростовская область дроны
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 24 декабря
EUR ЦБ: 105,25 (-1,29) Инвестиции, 17:26 Курс доллара на 24 декабря
USD ЦБ: 101,61 (-0,73) Инвестиции, 17:26
Московское «Динамо» проиграло «Ак Барсу» в матче с 11 шайбамиСпорт, 22:04
Как геймификация помогает бизнесуОтрасли, 22:00
В Турции допустили возможность переговоров России и Украины в СтамбулеПолитика, 21:59
Над Ростовской областью сбили девять дронов меньше чем за часПолитика, 21:52
В НАТО сочли невозможным быстро нарастить расходы на оборону до 3%Политика, 21:45
Тренды 2024 года в мире криптовалютКрипто, 21:36
В обход стереотипов: как женщины строят карьеру в промышленностиТренды, 21:30
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Экс-игрок сборной России Семшов стал советником белгородского губернатораСпорт, 21:30
МЧС предупредило москвичей о тумане до утра 24 декабряОбщество, 21:20
Как регионы используют потенциал федеральных инициативОтрасли, 21:20
Президентский фонд отказал Загитовой в гранте на ₽74 млн на новое шоуСпорт, 21:15
В Соцфонде рассказали, кому досрочно выплатят пенсии за январьОбщество, 21:00
На идею Трампа купить Гренландию ее премьер ответил отказомПолитика, 20:59
В Ростовской области сел на мель теплоход с углемОбщество, 20:58