Над Ростовской областью сбили девять дронов меньше чем за час

Фото: Минобороны России

С 21:00 понедельника, 23 декабря, силы ПВО России сбили восемь украинских дронов в районе города Миллерово в Ростовской области, сообщил врио губернатора региона Юрий Слюсарь в своем телеграм-канале. При этом пресс-служба Минобороны России сообщила о девяти беспилотниках сбитых над Ростовской областью в период с 20.40 до 21.20.

Слюсарь уточнил, что пострадавших нет, а системы защиты все еще отражают атаку.

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