Россия выразила соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе в Муане
Посольство России в Республике Корея выразило соболезнования семьям погибших при крушении пассажирского лайнера в международном аэропорту Муан, сообщила пресс-служба посольства в своем телеграм-канале.
«Приносим искренние соболезнования семьям погибших и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим», — заявили в дипмиссии.
Утром 29 декабря самолет 7C2216 авиакомпании Jeju Air, прибывший из Бангкока, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение в аэропорту Муан в Южной Корее. После этого он разломился пополам и загорелся. На борту были 175 пассажиров и шесть членов экипажа. Большинство — граждане Южной Кореи, за исключением двух граждан Таиланда.
Позже экстренные службы сообщили о двоих выживших — одном пассажире и одном члене экипажа. По последним данным властей, подтверждена гибель 122 человек, однако скорее всего, за исключением двоих спасенных, больше выживших не будет.
У воздушного судна, по предварительным данным, мог произойти отказ системы шасси из-за столкновения с птицами, считают власти.
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