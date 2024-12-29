 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Пассажирский самолет Jeju Air потерпел крушение в Южной Корее

Самолет Jeju Air врезался в ограждение в аэропорту Муан в Южной Корее
Самолет, прилетевший из Бангкока, выкатился за пределы ВПП и врезался в ограждение в аэропорту Муан. Погибли почти 30 человек. Несколько спасли из хвоствой части

Самолет авиакомпании Jeju Air рейсом из Бангкока выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение в аэропорту Муан в Южной Корее. Погибли по меньшей мере 28 человека, сообщает Yonhap.

Крушение рейса 7C2216 Jeju Air произошло в 09:07 (03:07 мск) во время посадки в международном аэропорту Муан в провинции Чолла-Намдо, примерно в 288 км от Сеула. После того как самолет врезался в ограждение, он разломился пополам и загорелся.

На борту были 175 пассажиров и шесть членов экипажа.

Кремль сообщил о дронах и работе ПВО перед падением самолета AZAL
Политика
Фото:Reuters

Пожарные пытаются спасти 23 пассажиров, которые находились в хвосте лайнера. Двоих человек вытащили.

Исполняющий обязанности президента Чхве Сан Мок поручил приложить все усилия при проведении спасательной операции на месте катастрофы.

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
самолет Южная Корея авиакатастрофа
Материалы по теме
Путин принес извинения Алиеву за инцидент с самолетом AZAL
Политика
Турция направила в Баку группу для расследования крушения самолета AZAL
Политика
МИД опроверг данные о переговорах по версиям крушения самолета в Актау
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
NYP рассказала о «чистках» в полиции Нью-Йорка из-за секс-скандалаОбщество, 04:45
Почти 30 человек погибли при крушении самолета Jeju Air в Южной КорееОбщество, 04:25
Пассажирский самолет Jeju Air потерпел крушение в Южной Корее⁠Общество, 04:03
Основатель сингапурского трейдера Hin Leong Trading обанкротилсяБизнес, 03:58
Греция решила передать Украине 24 ракеты RIM-7 Sea SparrowПолитика, 03:31
Вице-премьер Сербии объяснил планы США ввести санкции против компании NISПолитика, 03:28
В Белгородской области мужчина пострадал из-за атаки дрона на автомобильПолитика, 03:12
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
МИД ответил на планы Баку изменить правила пребывания россиянПолитика, 03:08
Дрон помог найти заблудившегося в Малибу мужчину с деменциейОбщество, 03:02
FT рассказала о стремлении Трампа навязать Украине мир без гарантийПолитика, 02:15
Нетаньяху удалят простату из-за инфекцииОбщество, 01:46
В ООН назвали 2024 год одним из худших для детейПолитика, 01:23
Расследование крушения самолета AZAL передали в центральный аппарат СКОбщество, 01:18
WP рассказала о сожалении Байдена из-за выхода из гонкиПолитика, 01:08