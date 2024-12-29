Пассажирский самолет Jeju Air потерпел крушение в Южной Корее

Самолет Jeju Air врезался в ограждение в аэропорту Муан в Южной Корее

Самолет, прилетевший из Бангкока, выкатился за пределы ВПП и врезался в ограждение в аэропорту Муан. Погибли почти 30 человек. Несколько спасли из хвоствой части

Самолет авиакомпании Jeju Air рейсом из Бангкока выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и врезался в ограждение в аэропорту Муан в Южной Корее. Погибли по меньшей мере 28 человека, сообщает Yonhap.

Крушение рейса 7C2216 Jeju Air произошло в 09:07 (03:07 мск) во время посадки в международном аэропорту Муан в провинции Чолла-Намдо, примерно в 288 км от Сеула. После того как самолет врезался в ограждение, он разломился пополам и загорелся.

На борту были 175 пассажиров и шесть членов экипажа.

Пожарные пытаются спасти 23 пассажиров, которые находились в хвосте лайнера. Двоих человек вытащили.

Исполняющий обязанности президента Чхве Сан Мок поручил приложить все усилия при проведении спасательной операции на месте катастрофы.