Telegraph увидел угрозу донер-кебабу в Германии из-за Турции
Попытки Турции запатентовать рецепт донер-кебаба создали угрозу продажам этого фастфуда в Германии, следует из статьи британской газеты Telegraph.
«Донер принадлежит Германии. Каждый должен сам решать, как его здесь готовить и есть», — заявил министр продовольствия и сельского хозяйства Германии Джем Оздемир.
Немецкие производители кебаба готовят блюдо из телятины, упакованной в лепешку с добавлением гарнира из сырой капусты. Вместе с тем, по стандартам Турции, это блюдо можно готовить исключительно из курицы, баранины или говядины, произведенной из животного не моложе 18 месяцев, чье мясо замариновано в йогурте и травах. При подаче к донеру добавляют чипсы и острый перец.
Общая для обоих государств лишь часть рецепта, согласно которой кебаб готовят, медленно обжаривая мясо на вертеле, отмечает газета.
В сентябре 2024 года Турция обратилась в Еврокомиссию, которая дала Берлину и Анкаре полгода, чтобы определиться, «кто будет решать, что считать донером».
В апреле Турция подала заявку на регистрацию своей версии донера как «гарантированного традиционного блюда» (TSG). В том же месяце Ассоциация немецких производителей донеров подала официальную жалобу в ЕС. По ее мнению, кебаб «претерпел значительное дальнейшее развитие в Германии за десятилетия», а «жесткие» турецкие правила будут препятствовать дальнейшим инновациям на рынке этого фастфуда.
Если Брюссель примет сторону Анкары, немецким донерам придется начать готовить свои блюда по турецким стандартам или полностью сменить название.
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