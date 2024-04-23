Немецкий президент назвал донер-кебаб национальным блюдом Германии

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего визита в Стамбул назвал донер-кебаб национальным немецким блюдом, пишут Tagesspiegel и Samanyolu Haber.

«Донер-кебаб, изобретенный турецкими гастарбайтерами в Берлине, теперь стал немецким национальным блюдом», — сказал Штайнмайер.

По его словам, в Германии ни одно блюдо не едят больше, чем донер-кебаб.

Tagesspiegel отмечает, что это первый визит Штайнмайера в Турцию с момента его вступления на должность президента в 2017 году.

Официальные контакты немецкого президента с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом до момента их встречи 24 апреля сведены к минимуму, пишет газета. Первым, с кем встретился Штайнмайер по прибытии в страну, стал мэр Стамбула Экрем Имамоглу — популярный турецкий оппозиционный политик.