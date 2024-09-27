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ЕК дала Турции и Германии полгода на разрешение спора о донер-кебабе

Страны спорят из-за рецепта и способа подачи донера. Турция пытается защитить свой традиционный вариант приготовления, в Германии его усовершенствовали турецкие гастарбайтеры. Президент ФРГ весной назвал донер национальным блюдом
Донер-кебаб в Германии
Донер-кебаб в Германии (Фото: Christoph Schmidt / dpa / Global Look Press)

Еврокомиссия дала Турции и Германии полгода на выработку компромисса по вопросу рецепта донер-кебаба и того, чье это национальное блюдо, пишет The Economist.

Турция обратилась в ЕС два года назад с просьбой защитить способ приготовления донера в рамках схемы блока «гарантированные традиционные блюда». Страна хочет, чтобы блюдо готовилось согласно турецким правилам, то есть с определенным видом мяса (разрешены курица, говядина и баранина, телятина и индейка — нет), которое специфическим образом маринуется и нарезается.

Донер, распространенный в Европе благодаря выходцам из Турции, не всегда готовится с соблюдением этих требований. В частности, в Германии турецкие гастарбайтеры в 1970-х усовершенствовали блюдо, и теперь оно подается в пите, с капустой или салатом и политое соусами — например, чесночным. В Турции же донер подают в лаваше или на подложке из риса, с добавлением картофеля фри, помидоров и острого перца.

В случае, если Анкара добьется своего, донер в Европе придется продавать с другим названием. Его продажи приносят €3,5 млрд в год, из них €2,3 млрд в Германии, отмечает журнал.

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Фото:Сергей Булкин / NEWS.ru / ТАСС

В апреле президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер во время своего визита в Стамбул назвал донер-кебаб национальным немецким блюдом. Он отметил, что в ФРГ в Германии никакое другое блюдо не едят больше, чем донер-кебаб.

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Лилия Пашкова Лилия Пашкова
Турция Германия национальная кухня
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