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Политика ,  
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В Эстонии оценили готовность к полному закрытию границ с Россией

Глава МВД Эстонии заявил, что закрытие границ с Россией не является необходимым

Глава МВД Эстонии Лаури Ляэнеметс не считает закрытие границы страны с Россией необходимым шагом, поскольку это не решит проблемы безопасности. Об этом он заявил в интервью телерадиокомпании ERR.

«Быстрое закрытие границ в Нарве и Южной Эстонии окажет влияние на местных жителей. Возможно, не стоит спешить... Правительство знает, когда и при каких условиях следует закрывать границы. Мы готовы к этому, когда это необходимо. Однако на данный момент такая мера не была необходимой с точки зрения безопасности», — сказал Ляэнеметс.

Авторы материала подчеркнули, что министр не уточнил, при каких обстоятельствах эстонские власти могут закрыть границы с Россией.

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Политика
Фото:Sean Gallup / Getty Images

Ранее председатель консервативной политической партии «Отечество» Урмас Рейнсалу, занимавший пост главы МИД Эстонии в 2022–2023 годах, заявил, что российская граница должна быть закрыта, и сделать это следует в кратчайшие сроки. Он связал это требование с недавней атакой на подводные кабели в Финском заливе.

В ноябре 2023 года президент республики Алар Карис также допускал полное закрытие границы с Россией из-за «миграционного давления». Однако Ляэнеметс и тогда называл такие планы преждевременными, так как, по его мнению, это покажет Москве «слабость» Таллина.

В том же месяце Финляндия закрыла все автомобильные пункты пропуска на границе с Россией из-за наплыва беженцев из третьих стран. Хельсинки сочли ответственной за это Москву, российская сторона отвергала обвинения. В ноябре 2024 года министр внутренних дел республики Мари Рантанен заявила, что «сейчас нет предпосылок для открытия границы».

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