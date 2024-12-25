Эстония решила установить системы наблюдения на всей границе с Россией

Таллин планирует установить на «каждом метре 338-километровой границы» с Россией системы наблюдения, заявил глава департамента полиции и погранохраны. Однако этому может помешать исчезновение буев на Нарве

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Эстония планирует установить системы наблюдения на всей 338-километровой границе с Россией, пишет европейская версия издания Politico со ссылкой на главу департамента полиции и погранохраны республики Эгерта Беличева.

«План состоит в том, чтобы покрыть каждый метр 338-километровой границы Эстонии с Россией системами наблюдения», — приводит издание его слова.

Вместе с тем, отмечает Politico, с выполнением данного плана есть ряд трудностей. Причиной, в частности, является исчезновение пограничных буев на реке Нарве, которые разграничивают территориальные воды России и Эстонии. «Если на реке нет буев, это приводит к множеству ошибок», — сказал Беличев, уточнив, что пограничникам «трудно отличить случайных нарушителей от наглых попыток проникновения в ЕС».

Также Эстония строит «стену дронов» стоимостью €157 млн, которая использует цифровые системы для защиты от «вражеских БПЛА», сказал Беличев.

Планируется также создать резерв из 1 тыс. сотрудников служб безопасности в дополнение к 29 тыс. действующих добровольцев, которые проходят подготовку в рамках военизированного формирования «Союз обороны Эстонии».

В ноябре 2023 года президент республики Алар Карис допускал полное закрытие границы с Россией из-за «миграционного давления». Однако министр внутренних дел Лаури Ляэнеметс называл такие планы преждевременными, так как, по его мнению, это покажет Москве «слабость» Таллина.

Летом 2024-го Эстония обвинила Россию в исчезновении буев на Нарве. В МИД республики был вызван временный поверенный в делах России в Эстонии Ленар Салимуллин. Глава Ивангорода Виктор Карпенко называл произошедшее «провокацией и шантажом» со стороны Таллина. По его словам, российские пограничники сняли буи в ночь на 23 мая, из-за того что они были неправильно установлены эстонской стороной.