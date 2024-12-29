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Политика ,  
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Лавров рассказал, как Москва отреагирует на новые ракетные угрозы Запада

Лавров пригрозил Западу решительным отпором в ответ на новые ракетные угрозы

Соединенные Штаты и НАТО получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер России, если создадут для нее новые ракетные угрозы, заявил в интервью «РИА Новости» глава российского МИДа Сергей Лавров.

«Готовы к любому варианту развития событий. В случае создания новых ракетных угроз противники получат решительный отпор в виде военно-технических контрмер. В свою очередь гипотетические шаги по формированию приемлемых условий для равноправного диалога будут приняты во внимание», — сказал он.

Министр добавил, что Москва заинтересована только в комплексной работе по снижению конфликтного потенциала с акцентом «на устранение первопричин фундаментальных противоречий в области безопасности». Он назвал многолетнюю экспансию НАТО на восток как одну из основных причин украинского кризиса и угрозу безопасности России.

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Политика
Сергей Лавров

Ранее Лавров заявил о принятии Вашингтоном решения по размещению дальнобойных ракет США в Германии. Речь идет о крылатых ракетах Tomahawk, SM-6 и гиперзвуковых ракетах.

О планах разместить американские ракеты на немецкой территории с 2026 года Германия и США объявили на саммите НАТО в июне. По словам главы немецкого Минобороны Бориса Писториуса, это стало ответом на дислокацию оперативно-тактических ракетных комплексов «Искандер» в Калининградской области.

Путин тогда пригрозил зеркальным ответом в случае размещения американских ракет средней и меньшей дальности в каком-либо регионе мира.

Ранее в декабре Лавров назвал ошибочной веру в сдвигание «красных линий» России. Он подчеркнул, что происходящее на Украине — это «гибридная война», и российские власти посылают сигналы западным странам, надеясь, что последний — баллистическую ракету «Орешник» — они восприняли всерьез.

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Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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