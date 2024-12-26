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Военная операция на Украине ,  
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Лавров сообщил о предложении Франции наладить диалог по Украине без Киева

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Военная операция на Украине
Лавров не привел деталей, заявив, что не хочет «никого подвести». Россия готова выслушать предложения, но к инициативам Франции сложно отнестись из-за ее «двусмысленного поведения» и идеи отправить войска на Украину, сказал он
Сергей Лавров
Сергей Лавров (Фото: Florion Goga / Reuters)

Франция несколько раз обращалась к России по закрытым каналам и предлагала помочь наладить диалог по Украине без участия Киева, заявил на пресс-конференции глава МИДа Сергей Лавров

«Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: «Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу». Кстати, без всякой Украины», — сказал министр.

Лавров не стал приводить подробностей, «чтобы никого не подвести». Он отметил, что подобное предложение Парижа нарушает принцип «ни слова об Украине без Украины», которого придерживаются западные страны.

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Фото:Spencer Platt / Getty Images

Москва не отказывается от контактов и готова выслушать предложения других стран, заявил Лавров. В то же время он указал, что России сложно относиться к инициативам Парижа всерьез, так как Франция «демонстрирует двусмысленное поведение»: выступает за отправку на Украину миротворческих войск и готовит на своей территории подразделения ВСУ.

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Сергей Лавров

дипломат, политик, Министр иностранных дел России
21 марта 1950 года
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политик, президент Франции
21 декабря 1977 года
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