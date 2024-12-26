Лавров сообщил о предложении Франции наладить диалог по Украине без Киева
Франция несколько раз обращалась к России по закрытым каналам и предлагала помочь наладить диалог по Украине без участия Киева, заявил на пресс-конференции глава МИДа Сергей Лавров
«Несколько раз были по закрытым каналам обращения наших французских коллег: «Давайте мы поможем, наладим диалог по украинскому вопросу». Кстати, без всякой Украины», — сказал министр.
Лавров не стал приводить подробностей, «чтобы никого не подвести». Он отметил, что подобное предложение Парижа нарушает принцип «ни слова об Украине без Украины», которого придерживаются западные страны.
РБК направил запрос в посольство Франции в России.
Москва не отказывается от контактов и готова выслушать предложения других стран, заявил Лавров. В то же время он указал, что России сложно относиться к инициативам Парижа всерьез, так как Франция «демонстрирует двусмысленное поведение»: выступает за отправку на Украину миротворческих войск и готовит на своей территории подразделения ВСУ.
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