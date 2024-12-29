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Политика ,  
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В ООН назвали 2024 год одним из худших для детей

ЮНИСЕФ: каждый шестой ребенок проживает в зоне боевых действий

Каждый шестой ребенок, то есть около 473 млн детей, проживает в зоне боевых действий. Уходящий 2024 год стал одним из худших по этому показателю. Соответствующие данные опубликовал детский фонд ООН (ЮНИСЕФ).

«Почти по всем показателям 2024 год стал одним из худших за всю историю ЮНИСЕФ для детей, оказавшихся в условиях конфликта, — как по числу пострадавших детей, так и по уровню воздействия на их жизни», — сказала исполнительный директор ЮНИСЕФ Кэтрин Рассел.

По данным ЮНИСЕФ, больше детей, чем когда-либо, живут в зонах конфликтов или вынуждены покинуть свои дома из-за конфликтов и насилия. И ожидается, что их число будет только расти. Так, по сравнению с 1990-ми годами этот показатель вырос вдвое.

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Основными проблемами стали ухудшение образования в зонах конфликтов, недоедание среди детей, доступ к медицинской помощи и влияние на психическое здоровье детей, отметили в организации. Там добавили, что особую тревогу вызывает положение женщин и девочек из-за сообщений об изнасилованиях и сексуальном насилии в условиях конфликтов.

В 2022 году ООН сообщила о рекордном числе детей-беженцев после Второй мировой войны. Так, в 2021 году число детей-беженцев выросло на 2,2 млн. Причиной стал «каскад кризисов», включая острые и затяжные конфликты, такие как в Афганистане, нестабильность в таких странах, как Демократическая Республика Конго и Йемен.

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ЮНИСЕФ ООН боевые действия Дети
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