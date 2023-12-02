ЮНИСЕФ сообщил о гибели более 5,3 тыс. детей в секторе Газа

С начала войны Израиля с ХАМАС и до начала временного перемирия в секторе Газа погибли более 5,3 тыс. детей, заявила исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел.

В эту цифру не входят многие пропавшие без вести и, предположительно, похороненные под обломками дети, отметила Рассел. По ее словам, в течение семи дней, когда действовал режим прекращения огня, у детей появился «проблеск надежды».

Однако бои возобновились. Рассел считает, что если они будут такими же масштабными и интенсивными, как и раньше, каждый день будут погибать и получать ранения сотни детей. Кроме того, возникнет гуманитарная катастрофа, если в регион не получится доставлять воду, еду, медикаменты, одеяла и теплую одежду.

«Сегодня сектор Газа снова является самым опасным местом в мире для детей. После семи дней передышки от ужасного насилия бои возобновились. В результате наверняка умрет больше детей», — предупредила Рассел, призвав прекратить огонь.

Перемирие между Израилем и ХАМАС действовало с 24 ноября до 08:00 мск 1 декабря. В 8:06 мск Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о возобновлении боев в секторе Газа, обвинив ХАМАС в нарушении перемирия. За час до конца перемирия ЦАХАЛ заявила, что с территории сектора Газа в сторону израильских общин была выпущена ракета, ее удалось сбить.