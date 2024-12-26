Баку опубликовал список 25 погибших при крушении в Актау
Минздрав Азербайджана опубликовал список 25 членов экипажа и пассажиров, погибших при крушении самолета Azerbaijan Airlines в Актау. Издание 1news пишет, что это граждане Азербайджана.
Самой старшей женщине в списке было 64 года, самой младшей — 19 лет.
Всего на борту было 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 — России, шесть — Казахстана и три — Киргизии, а также пять членов экипажа. Погибли 38 человек, в том числе двое членов экипажа, выжили 29.
Власти Азербайджана сообщили, что личности некоторых жертв продолжают устанавливать.
Самолет Embraer 190 утром 25 декабря вылетел из Баку в Грозный, но не смог приземлиться в чеченской столице: в аэропорту сообщили, что не приняли рейс из-за тумана и его перенаправили в Махачкалу. В Росавиации заявляли, что после столкновения со стаей птиц «из-за возникшей нештатной ситуации на борту» командир самолета принял решение уйти на запасной аэродром в Актау. По данным управления здравоохранения Мангистауской области Казахстана, на борту «взорвался баллон». Orda.kz со ссылкой на очевидцев писала, что речь идет о кислородном баллоне.
На месте катастрофы нашли черный ящик, правительство Казахстана создало комиссию по расследованию причин произошедшего. Уголовные дела возбудили три страны — Азербайджан, Казахстан и Россия. В Азербайджане 26 декабря объявлен траур.
Кадры выжившей после авиакатастрофы бортпроводницы AZAL
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