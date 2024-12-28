Глава отдела мнений Welt решила уволиться из-за интервью с Маском

Ева Мари Когель (Фото: Grimme-Institut / Arkadiusz Goniwiecha / flickr)

Руководитель отдела мнений немецкой газеты Welt Ева Мари Когель написала заявление об увольнении из-за интервью с американским предпринимателем Илоном Маском. Об этом она заявила в соцсети Х.

«Мне всегда нравилось возглавлять отдел мнений в Welt и Welt am Sonntag. Сегодня в Welt am Sonntag появилась статья Илона Маска. Вчера я подала заявление об увольнении после того, как материал отправился в печать», — написала она.

В интервью Welt Маск раскритиковал экономическую и культурную политику Германии и высказался в поддержку праворадикальной партии «Альтернатива для Германии» (АдГ), которую он назвал «последней искрой надежды» для страны.

Министр здравоохранения Германии Карл Лаутербах в соцсети Х поддержал противников публикации интервью с Маском.

«Уважение оппонентам публикации. Тот факт, что сейчас становится все легче покупать политическую власть, несет большой ущерб демократии. Если газеты присоединяются к этому, роют себе могилу», — написал он.

Сейчас в Германии вовсю идет предвыборная кампания. Накануне, 27 декабря, президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер распустил бундестаг и назначил досрочные выборы на 23 февраля. До этого бундестаг отказал в доверии правительству канцлера Олафа Шольца. Политический кризис в стране разгорелся из-за конфликта между входящими в правящую коалицию партиями при обсуждении бюджета на 2025 год. Согласно последним опросам, в настоящее время лидирующие позиции сохраняет оппозиционный блок «Христианско-демократического союза» и «Христианско-социального союза» (ХДС/ХСС), за него готов проголосовать 31% избирателей. АдГ поддерживают 20%.