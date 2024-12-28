Глава ВОЗ заявил, что чуть не погиб после удара Израиля по Йемену
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус заявил, что он едва не погиб в результате удара Израиля по аэропорту в столице Йемена Сане. Об этом он рассказал в интервью BBC Radio4, отрывок из которого опубликован в соцсети Х.
«Это вопрос удачи, если бы ракета отклонилась чуть-чуть, она могла бы оказаться у нас на голове», — рассказал он.
По словам Гебрейесуса, он слышал несколько взрывов. «Звук был таким громким... Даже оглушительным. <...> Был хаос. Люди были в смятении и бегали повсюду, укрыться было негде, мы были полностью беззащитны», — добавил он.
Гебрейесус посетил Йемен по поручению генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в рамках миссии по освобождению задержанных сотрудников ООН, а также с целью оценить гуманитарную ситуацию в стране.
Накануне йеменские повстанцы-хуситы атаковали аэропорт Бен-Гурион в Тель-Авиве. «Мы нацелились на аэропорт Бен-Гурион в Яффе [часть Тель-Авива] гиперзвуковой ракетой «Палестина-2», — сказано в сообщении, распространенном телеканалом Al Masirah.
В середине декабре Израиль также нанес удары по портам и энергетической инфраструктуре в Сане, в результате которых погибли девять человек.
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