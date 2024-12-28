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Катастрофа самолета Баку-Грозный ,  
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Москва и Баку договорились об урегулировании ситуации с крушением лайнера

Лавров и Байрамов обсудили по телефону ситуацию с крушением самолета под Актау
Сюжет
Катастрофа самолета Баку-Грозный
Джейхун Байрамов и Сергей Лавров
Джейхун Байрамов и Сергей Лавров (Фото: МИД РФ / ТАСС)

Министр иностранных дел Сергей Лавров и его азербайджанский коллега Джейхун Байрамов обсудили ситуацию с крушением самолета под городом Актау в Казахстане и договорились «о полном урегулировании произошедшего». Об этом сообщает пресс-служба российского МИДа.

В ведомстве отметили, что министры подчеркнули необходимость установления всех причин инцидента. Они также договорились принять неотложные меры «по предотвращению подобных ситуаций в будущем и по окончательному и полному урегулированию произошедшего с учетом всех обстоятельств».

Главы внешнеполитических ведомств подтвердили договоренность президентов двух стран обеспечить «самое тщательное расследование» крушения, добавили в пресс-службе.

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Самолет Embraer 190, летевший из Баку в Грозный, разбился 25 декабря. На борту находились 67 человек, в том числе пять членов экипажа. 38 человек погибли, 29 выжили.

В Росавиации объяснили, что самолет пытался сесть в столице Чечни в условиях тумана и плана «Ковер», требующего немедленной посадки или выведения из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов, а затем командир борта увел его на посадку в Актау.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что самолет подвергся в воздушном пространстве России «внешнему физико-техническому вмешательству и полностью потерял управление». Президент России Владимир Путин рассказал о неоднократных попытках самолета зайти на посадку в Грозный, пока город подвергался атаке украинских беспилотников и российские средства противовоздушной обороны отражали удар.

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