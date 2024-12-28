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В Йошкар-Оле задержали женщину за взрыв фейерверков в отделениях почты

В Йошкар-Оле задержали женщину за взрыв фейерверков в отделениях почты
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Жительницу Йошкар-Олы Республики Марий Эл задержали за взрывы фейерверков в двух отделениях «Почты России», которые она совершила по указанию мошенников. Об этом сообщает пресс-служба МВД республики.

В ведомстве отметили, что женщине 62 года, она перевела мошенникам 1,7 млн руб., после чего те убедили ее взорвать пиротехнику за возврат денег.

В отношении женщины возбуждено дело по ч. 2 ст. 213 Уголовного кодекса — хулиганство, добавили в МВД. Максимальное наказание по этой части статьи — семь лет лишения свободы.

Пенсионерка взорвала петарду в ТЦ в Серпухове по указанию мошенников
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Фото:serplife / VK

В России участились случаи взрывов пиротехники в различных учреждениях и местах отдыха по указанию мошенников. Так, во вторник, 24 декабря, пенсионерка взорвала петарду в торговом центре на Борисовском шоссе в подмосковном Серпухово. В Ростове 22 декабря возбудили уголовное дело о хулиганстве в отношении 84-летнего пенсионера, который запустил фейерверк в отделении Сбербанка в Ростове-на-Дону.

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Марий Эл Йошкар-Ола МВД
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