Пенсионерка взорвала петарду в ТЦ в Серпухове по указанию мошенников
Пенсионерка взорвала петарду в торговом центре на Борисовском шоссе в подмосковном Серпухове, сообщает ГУ МВД России по Московской области.
«Женщина подожгла пиротехническое изделие. Пострадавших нет», — говорится в публикации ведомства.
По предварительным данным полиции, пенсионерке 77 лет, она могла поджечь петарду под влиянием телефонных мошенников.
Областное ГУ МВД выясняет все обстоятельства произошедшего.
16 декабря полиция задержала студентку-четверокурсницу, которая подожгла петарду в отделении банка в Гатчине Ленинградской области. Девушка сделала это по указанию неизвестных лиц, сообщила тогда Гатчинская служба новостей.
21 декабря в Якутии после взрыва петарды произошел пожар в ночном клубе. Предварительная причина инцидента — несоблюдение техники безопасности. Огонь повредил стену, потолочное перекрытие, сцену и музыкальную аппаратуру на площади 15 кв. м.
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