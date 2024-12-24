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Как защититься от мошенников ,  
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Пенсионерка взорвала петарду в ТЦ в Серпухове по указанию мошенников

Сюжет
Как защититься от мошенников
Фото: serplife / VK
Фото: serplife / VK

Пенсионерка взорвала петарду в торговом центре на Борисовском шоссе в подмосковном Серпухове, сообщает ГУ МВД России по Московской области.

«Женщина подожгла пиротехническое изделие. Пострадавших нет», — говорится в публикации ведомства.

По предварительным данным полиции, пенсионерке 77 лет, она могла поджечь петарду под влиянием телефонных мошенников.

В Якутии в ночном клубе произошел пожар после взрыва петарды
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Областное ГУ МВД выясняет все обстоятельства произошедшего.

16 декабря полиция задержала студентку-четверокурсницу, которая подожгла петарду в отделении банка в Гатчине Ленинградской области. Девушка сделала это по указанию неизвестных лиц, сообщила тогда Гатчинская служба новостей.

21 декабря в Якутии после взрыва петарды произошел пожар в ночном клубе. Предварительная причина инцидента — несоблюдение техники безопасности. Огонь повредил стену, потолочное перекрытие, сцену и музыкальную аппаратуру на площади 15 кв. м.

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Теги
Пенсионеры торговые центры Серпухов мошенничество
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