В Тюмени проведут проверку из-за дресс-кода в отделении полиции
Правоохранители проведут проверку после того, как женщину выгнали из тюменского отделения полиции, потому что она пришла туда в черном офисном платье. Об этом РБК сообщили в пресс-службе МВД Тюменской области.
«Мы в ходе мониторинга видели данную публикацию, о которой было доложено руководству ГУ МВД России по Тюменской области», — отметили в ведомстве.
Телеграм-канал Baza писал, что сотрудница полиции объяснила женщине решение не пустить ее наличием дресс-кода. «Я была в обычном офисном платье, может быть, оно короче, чем их форма, но я и не сотрудник МВД. Я не в вечернем, оно без страз, без надписей. Обычное черное платье. <...> У меня даже поинтересовались, где я работаю, то есть меня унизили», — рассказала каналу женщина.
Весной из органов МВД уволили полицейского, который преподавал в техникуме, где ставил студентов на колени и угрожал электрошокером. Скандал из-за жестокого обращения педагога техникума в Каменске-Уральском произошел в феврале. Мать студентки техникума подала заявление в полицию и рассказала, что преподаватель строевой подготовки заставил ее дочь стоять на коленях.
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