Ставившего студенток на колени полицейского уволили из МВД

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Полицейского, который преподавал в техникуме, где ставил студентов на колени и угрожал электрошокером, уволили из органов внутренних дел. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на руководителя пресс-службы МВД Свердловской области Валерия Горелых.

«Должностное лицо из органов МВД уволено по отрицательным мотивам», — рассказал он агентству.

Скандал из-за жестокого обращения педагога техникума в Каменск-Уральском произошел в феврале. Мать студентки техникума подала заявление в полицию и рассказала, что преподаватель строевой подготовки заставил ее дочь стоять на коленях. Педагог также шлепал ремнем учеников и угрожал применить электошокер.

МВД тогда сообщило о начале проверки.

В ведомстве уточнили, что преподаватель работает в местном Отделе внутренних дел, он — старший лейтенант полиции. В техникуме мужчина подрабатывал в свободное время. После скандала лейтенанта уволили из учебного учреждения.