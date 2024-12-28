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Политика ,  
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Депутаты разработали законопроект о выплате пожилым ₽10 тыс. на дрова

Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС
Фото: Дмитрий Феоктистов / ТАСС

В Государственную думу внесут законопроект, согласно которому пожилые люди смогут получить разовую выплату в размере 10 тыс. руб. на покупку печного топлива для обогрева жилья, сообщает пресс-служба партии «Справедливая Россия — За правду». Группа депутатов этой партии являются авторами законопроекта.

«[Предлагается] установить для граждан старше 70 лет, проживающих в населенных пунктах без центрального отопления, единоразовую выплату в размере 10 тыс. руб. для покупки печного топлива. Законопроект по данному вопросу внесут на рассмотрение Госдумы», — передает сообщение ТАСС.

Согласно документу, выплату могут устанавливать территориальные органы Фонда пенсионного и социального страхования, а финансирование будет проходить за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета.

Как объяснил председатель партии Сергей Миронов, согласно социальным опросам, каждая десятая семья в России сталкивается с нехваткой тепла в доме, а каждая 15-я использует печное отопление.

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Фото:Наталья Шатохина / Global Look Press

В начале октября он предложил выплатить в декабре 13-ю пенсию пожилым людям, которые получают страховую пенсию по старости.

Миронов обосновал инициативу тем, что доходы по обязательному пенсионному страхованию в 2024 году должны составить 10,537 трлн руб., то есть предполагался рост на 11,4%. В то время как в период с января по июль поступления по этим видам страховых взносов выросли на 32,4%.

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Госдума законопроект выплата пожилые люди топливо Сергей Миронов
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