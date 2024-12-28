В Госдуму внесли проект о тюремном сроке за незаконную регистрацию ИП

Правительство разработали и внесло в Госдуму законопроект о введении уголовной ответственности за незаконную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя. Документ опубликован в думской электронной базе

Изменения предлагают внести в статьи 173.1 Уголовного кодекса — незаконное образование юрлица через подставных лиц, а также 173.2 — незаконное использование документов для создания юрлица

В случае принятия законопроекта за незаконную регистрацию физлица в качестве ИП будет грозить штраф в размере до 300 тыс. руб., либо принудительные работы на срок до трех лет.

Действие статьи о незаконном использовании документов для создания юрлица предложили распространить и на случаи незаконного использования документов для регистрации физического лица в качестве ИП. За подобное правонарушение будет грозить наказание в виде штрафа до 300 тыс. руб., либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо исправительные работы на срок до двух лет.

Также авторы документа предложили освобождать от уголовной ответственности лиц, которые впервые совершили преступление о незаконном создании юрлица или ИП и ‎активно способствовали расследованию дела.

Авторы законопроекта отметили, что с 2019 по 2023 год в России ежегодно регистрировалось более 1 млн граждан в качестве ИП и юрлиц, большинство из которых — 78% — вели деятельность именно как индивидуальные предприниматели.

«За период с 2014 года по 2023 год <...> наблюдается постепенная трансформация организационно-правовой формы субъектов предпринимательской деятельности, при которой учащается регистрация индивидуальных предпринимателей», — отметили в правительстве.