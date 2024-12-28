Посол России в Мали заявил об открытии Украиной «второго фронта» в Африке
Украина открыла «второй фронт» в Африке, не имея возможности победить Россию на поле боя. Об этом заявил посол России в Мали и Нигере Игорь Громыко, его слова передает ТАСС.
По его словам, Киев поддерживает незаконные вооруженные формирования на континенте.
Об открытии Украиной «второго фронта» говорила и представитель МИДа Мария Захарова, заявляя, что Киев помогает террористическим группировкам.
В августе правительство переходного периода Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной в связи с признанием украинской стороной поддержки повстанцев из племени туарегов. Ранее тауреги атаковали колонну малийских правительственных войск и воюющих на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер».
Малийские власти считают, что действия Украины нарушают суверенитет страны, а также являются поддержкой международного терроризма.
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