Посол Громыко: Украина открыла второй фронт в Африке

Посол России в Мали заявил об открытии Украиной «второго фронта» в Африке

Украина открыла «второй фронт» в Африке, не имея возможности победить Россию на поле боя. Об этом заявил посол России в Мали и Нигере Игорь Громыко, его слова передает ТАСС.

По его словам, Киев поддерживает незаконные вооруженные формирования на континенте.

Об открытии Украиной «второго фронта» говорила и представитель МИДа Мария Захарова, заявляя, что Киев помогает террористическим группировкам.

В августе правительство переходного периода Мали решило разорвать дипломатические отношения с Украиной в связи с признанием украинской стороной поддержки повстанцев из племени туарегов. Ранее тауреги атаковали колонну малийских правительственных войск и воюющих на их стороне бойцов ЧВК «Вагнер».

Малийские власти считают, что действия Украины нарушают суверенитет страны, а также являются поддержкой международного терроризма.