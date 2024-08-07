 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Политика ,  
0 

Захарова заявила об открытии Киевом «второго фронта» в Африке

Фото: Иван Родионов / РИА Новости
Фото: Иван Родионов / РИА Новости

Украина помогает террористическим группировкам в Африке при том, что не может победить Россию, заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим В. Зеленского решил открыть «второй фронт» в Африке и потворствует террористическим группировкам в дружественных Москве государствах континента», — приводит агентство слова дипломата.

МИД Сенегала вызвал посла Украины из-за поддержки повстанцев в Мали
Политика
Юрий&nbsp;Пивоваров

Киев продолжает применять на территории России «террористические методы» и регулярно атакует объекты гражданской инфраструктуры, отметила Захарова. Она назвала такие действия «варварскими» и заявила, что Москва продолжит привлекать к ним «внимание международного сообщества».

4 августа власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной. Основанием для такого решения стало заявление двух украинских чиновников в связи с боями за город Тинзаутен на границе с Алжиром. С одной стороны в них участвовали правительственные войска и подразделения ЧВК «Вагнер», а с другой — туареги-повстанцы. Они заявили о разгроме колонны ЧВК.

Бойцы ЧВК «Вагнер» обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в Мали и других африканских странах в течение нескольких лет, а также принимали участие в конфликте на Украине. После попытки мятежа основателя компании Евгения Пригожина в 2023 году глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что власти Мали установили официальные контакты с Москвой, поэтому российские инструкторы продолжили там работать.

29 июля представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины прокомментировал информацию о разгроме «Вагнера». По его словам, повстанцы получили от Украины «не только информацию, которая позволила им провести успешную операцию против российских военных преступников».

Позже издание The Times узнало, что руководитель ГУР Кирилл Буданов планировал атаку на ЧВК «Вагнер» в Мали с 2023 года в рамках борьбы с деятельностью ЧВК за рубежом.

Маск объявил «войну» рекламодателям из-за бойкота Х

США предупредили Турцию о санкциях за экспорт техники в Россию

Администратора телеграм-канала Moscow calling приговорили к 6,5 годам

Харрис выбрала кандидата в вице-президенты США

Мировые фондовые рынки за три недели потеряли $6,4 трлн.

Продажи московских новостроек рухнули на 40% с отменой льготной ипотеки

Что будет с ценами на жилье после резкого роста ставок по ипотеке

Вратарь из Армении забил гол ударом от своих ворот. Видео

Подборка каналов РБК в Telegram
Теги
Персоны
Африка Мали Украина Мария Захарова туареги Владимир Зеленский ЧВК Вагнер
Мария Захарова фото

Мария Захарова

официальный представитель МИД России
24 декабря 1975 года
Владимир Зеленский фото

Владимир Зеленский

политик, президент Украины
25 января 1978 года
Материалы по теме
Times сообщил о подготовке ГУР атаки на «Вагнер» в Мали с прошлого года
Политика
Украина назвала поспешным решение Мали о разрыве дипотношений
Политика
Власти Мали решили разорвать дипотношения с Украиной
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Лента новостей
Курс евро на 7 августа
EUR ЦБ: 93,03 (-0,01) Инвестиции, 06 авг, 17:55 Курс доллара на 7 августа
USD ЦБ: 85,16 (+0,22) Инвестиции, 06 авг, 17:55
Суд Таиланда постановил распустить оппозиционную партию «Движение вперед»Политика, 15:07
Минобороны Финляндии запретило сделки предпринимателю из РоссииПолитика, 15:04
Двух чемпионов Евро-2024 отстранили за кричалку про «испанский» ГибралтарСпорт, 15:03
Минфин разъяснил порядок трансформации «старых» ИИС в ИИС-3Инвестиции, 14:55
Бывший российский велогонщик ненадолго установил рекорд ОлимпиадыСпорт, 14:54
Суд утвердил мировое соглашение НЛМК и ФАС по «делу металлургов»Бизнес, 14:49
Алаудинов заявил об отсутствии у Киева ресурсов для захвата Курской АЭСПолитика, 14:47
Здоровый сон: как легче засыпать и просыпаться
Интенсив РБК Pro поможет улучшить качество сна и восстановить режим
Подробнее
Верховный суд Бурятии запретил эвтаназию невостребованных животныхОбщество, 14:43
Эксперты поделились с предпринимателями Урала кейсами продвижения бизнесаОтрасли, 14:43
Без снижения комфорта: как экономить на командировках с нейросетямиРБК и Millennium, 14:40
Миллионеры пригрозили покинуть Швейцарию в рамках дискуссии о 50% налогеЭкономика, 14:39
Как купить или построить дом в 2024 году. Обзор ипотечных программНедвижимость, 14:32
Новые правила таможни: как усложнится доставка из-за рубежаPro, 14:32
Кадры заявления Путина после атаки ВСУ на Курскую областьПолитика, 14:27