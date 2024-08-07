Захарова заявила об открытии Киевом «второго фронта» в Африке

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Украина помогает террористическим группировкам в Африке при том, что не может победить Россию, заявила «РИА Новости» официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Не имея возможности победить Россию на поле боя, преступный режим В. Зеленского решил открыть «второй фронт» в Африке и потворствует террористическим группировкам в дружественных Москве государствах континента», — приводит агентство слова дипломата.

Киев продолжает применять на территории России «террористические методы» и регулярно атакует объекты гражданской инфраструктуры, отметила Захарова. Она назвала такие действия «варварскими» и заявила, что Москва продолжит привлекать к ним «внимание международного сообщества».

4 августа власти Мали разорвали дипломатические отношения с Украиной. Основанием для такого решения стало заявление двух украинских чиновников в связи с боями за город Тинзаутен на границе с Алжиром. С одной стороны в них участвовали правительственные войска и подразделения ЧВК «Вагнер», а с другой — туареги-повстанцы. Они заявили о разгроме колонны ЧВК.

Бойцы ЧВК «Вагнер» обеспечивали безопасность разных структур и месторождений в Мали и других африканских странах в течение нескольких лет, а также принимали участие в конфликте на Украине. После попытки мятежа основателя компании Евгения Пригожина в 2023 году глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что власти Мали установили официальные контакты с Москвой, поэтому российские инструкторы продолжили там работать.

29 июля представитель Главного управления разведки (ГУР) Украины прокомментировал информацию о разгроме «Вагнера». По его словам, повстанцы получили от Украины «не только информацию, которая позволила им провести успешную операцию против российских военных преступников».

Позже издание The Times узнало, что руководитель ГУР Кирилл Буданов планировал атаку на ЧВК «Вагнер» в Мали с 2023 года в рамках борьбы с деятельностью ЧВК за рубежом.