В Ростовской области за ночь уничтожили четыре дрона
За ночь в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) четыре дрона, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.
«Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется. Угроза беспилотной опасности в Ростовской области сохраняется», — написал он в телеграм-канале.
Накануне в регионе силы противовоздушной обороны меньше, чем за час сбили восемь украинских дронов в районе города Миллерово. Минобороны тогда сообщило о девяти беспилотниках. Слюсарь написал, что в результате атаки никто не пострадал.
Читайте РБК в Telegram.
Как упал трафик YouTube в России. Инфографика
В Китае научились заряжать электрокары за 100 секунд
В Японии разработают прототип лунного поселения
Суд оштрафовал Никиту Михалкова
В Кремле рассказали о предложениях площадок для встречи Путина и Трампа
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
Москвичам разрешили переезжать в другие районы столицы по реновации
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Тарасова подвела итоги чемпионата России по фигурному катанию
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов