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Военная операция на Украине ,  
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В Ростовской области за ночь уничтожили четыре дрона

Сюжет
Военная операция на Украине

За ночь в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) четыре дрона, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется. Угроза беспилотной опасности в Ростовской области сохраняется», — написал он в телеграм-канале.

Над Ростовской областью сбили девять дронов меньше чем за час
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Фото:Минобороны России

Накануне в регионе силы противовоздушной обороны меньше, чем за час сбили восемь украинских дронов в районе города Миллерово. Минобороны тогда сообщило о девяти беспилотниках. Слюсарь написал, что в результате атаки никто не пострадал.

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Ростовская область дроны Юрий Слюсарь
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