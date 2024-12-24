В Ростовской области за ночь уничтожили четыре дрона

За ночь в Миллеровском и Тарасовском районах Ростовской области было уничтожено и подавлено средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) четыре дрона, заявил временно исполняющий обязанности губернатора региона Юрий Слюсарь.

«Пострадавших нет, информация о последствиях на земле уточняется. Угроза беспилотной опасности в Ростовской области сохраняется», — написал он в телеграм-канале.

Накануне в регионе силы противовоздушной обороны меньше, чем за час сбили восемь украинских дронов в районе города Миллерово. Минобороны тогда сообщило о девяти беспилотниках. Слюсарь написал, что в результате атаки никто не пострадал.