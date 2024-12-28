Чубайс снизил требования к обвиняемым по делу о краже имущества

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс снизил требования на 5 млн рублей в отношении своего бывшего партнера Ильи Сучкова и других фигурантов в рамках дела о краже имущества, сообщил ТАСС адвокат одного из подсудимых Вячеслав Макаров.

Сотрудники прокуратуры огласили показания Чубайса во время заседания по делу в Хамовническом районном суде Москвы. Прокуроры упомянули, что бывший глава «Роснано» снизил исковые требования к обвиняемым в краже с 70 до 65 млн руб., отметил Макаров.

По словам юриста, подсудимые и их защитники настаивают на личном участии Чубайса в разбирательстве. Следующее заседание по делу запланировано на 16 января.

В марте 2022 Bloomberg сообщил об отъезде Чубайса из России в связи с его позицией по Украине.

Дело, которое рассматривает Хамовнический суд Москвы, возбудили в 2017 году из-за построенного для Чубайса особняка в деревне Переделки в Одинцовском районе. Его возвела принадлежавшая Чубайсу до 2013 года компания SFO Concept, которую возглавлял бизнесмен Илья Сучков — его брат Игорь долгое время был советником Чубайса.

Чубайс подал на компанию в суд и заявил, что у него вымогают за этот дом завышенную сумму. Компания, которая указывала, что дом был ее собственным инвестиционным проектом и в него было вложено $50 млн, оказалась в долгах, ее кредиторы подали иск о взыскании. Сучков предложил им выкупить дом за $36 млн, но риелторы Knight Frank оценили его в $12,55 млн. Позднее это дело объединили с делом о пропаже из особняка имущества, принадлежавшего Чубайсу. Сторона защиты пытается доказать, что из дома ничего не похищали, Сучков вину не признал.

Потерпевшими признаны Чубайс и компания «Тилсок». Экс-гендиректор Роснано вызывался ранее в суд для дачи показаний, но ни на одно судебное заседание он не явился.