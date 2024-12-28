 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Чубайс снизил требования к обвиняемым по делу о краже имущества

Экс-глава «Роснано» Анатолий Чубайс снизил требования на 5 млн рублей в отношении своего бывшего партнера Ильи Сучкова и других фигурантов в рамках дела о краже имущества, сообщил ТАСС адвокат одного из подсудимых Вячеслав Макаров.

Сотрудники прокуратуры огласили показания Чубайса во время заседания по делу в Хамовническом районном суде Москвы. Прокуроры упомянули, что бывший глава «Роснано» снизил исковые требования к обвиняемым в краже с 70 до 65 млн руб., отметил Макаров.

По словам юриста, подсудимые и их защитники настаивают на личном участии Чубайса в разбирательстве. Следующее заседание по делу запланировано на 16 января.

В марте 2022 Bloomberg сообщил об отъезде Чубайса из России в связи с его позицией по Украине.

Фигуранты дела о краже 70 млн руб. у Чубайса не признали вину
Политика
Анатолий Чубайс

Дело, которое рассматривает Хамовнический суд Москвы, возбудили в 2017 году из-за построенного для Чубайса особняка в деревне Переделки в Одинцовском районе. Его возвела принадлежавшая Чубайсу до 2013 года компания SFO Concept, которую возглавлял бизнесмен Илья Сучков — его брат Игорь долгое время был советником Чубайса.

Чубайс подал на компанию в суд и заявил, что у него вымогают за этот дом завышенную сумму. Компания, которая указывала, что дом был ее собственным инвестиционным проектом и в него было вложено $50 млн, оказалась в долгах, ее кредиторы подали иск о взыскании. Сучков предложил им выкупить дом за $36 млн, но риелторы Knight Frank оценили его в $12,55 млн. Позднее это дело объединили с делом о пропаже из особняка имущества, принадлежавшего Чубайсу. Сторона защиты пытается доказать, что из дома ничего не похищали, Сучков вину не признал.

Потерпевшими признаны Чубайс и компания «Тилсок». Экс-гендиректор Роснано вызывался ранее в суд для дачи показаний, но ни на одно судебное заседание он не явился.

Читайте РБК в Telegram.

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Персоны
Анатолий Чубайс Хамовнический суд Москвы кража
Анатолий Чубайс фото

Анатолий Чубайс

политик, идеолог реформ 1990-х, бывший глава администрации президента, РАО «ЕЭС» и «Роснано»
16 июня 1955 года
Материалы по теме
Фигуранты дела о краже 70 млн руб. у Чубайса не признали вину
Политика
Мосгорсуд вернул дело о краже имущества Чубайса в Хамовнический суд
Политика
Суд заочно арестовал бывшего заместителя Чубайса в «Роснано»
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
Минобороны сообщило о перехвате 56 дронов за ночьПолитика, 07:37
Два старых бензовоза: как вырастить оборот компании в 10 раз до ₽3 млрдРБК и Альфа-Лизинг, 07:30
Инвесторы заплатят повышенный налог при первой продаже акций Х5Инвестиции, 07:30
В Ростовской области за ночь уничтожили 17 украинских дроновПолитика, 07:29
Чубайс снизил требования к обвиняемым по делу о краже имуществаОбщество, 06:45
Ученый из США предупредил о рисках из-за мусора на орбите ЗемлиОбщество, 06:19
Суд перевел под домашний арест владельца взорвавшейся в Махачкале АЗСОбщество, 06:16
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Синод РПЦ назвал причины отставки митрополита ИларионаПолитика, 05:58
Посол России в Бельгии предупредил о последствиях курса НАТОПолитика, 05:41
ТАСС узнал о грозящем Юрию Дудю уголовном делеОбщество, 05:13
В ЕС вступил в силу стандарт о едином разъеме зарядки для смартфоновТехнологии и медиа, 05:11
В Госдуму внесли проект о тюремном сроке за незаконную регистрацию ИПОбщество, 04:45
AP узнало размер последнего пакета помощи Украине при БайденеПолитика, 04:34
В Киеве с Аллеи городов-героев убрали упоминания Москвы и МинскаПолитика, 04:13