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Протесты в Грузии ,  
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В МИД Франции назвали неприемлемыми угрозы в адрес президента Грузии

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Протесты в Грузии
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Выборы в Грузии

Угрозы о заключении президента Грузии Саломе Зурабишвили в тюрьму являются неприемлемыми, заявил министр-делегат по делам Европы при МИД Франции Бенжамен Аддад в соцсети X (Twitter).

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что президента выведут силой из резиденции и арестуют, если она откажется уходить добровольно после окончания ее президентского срока 29 декабря. До этого в декабре Кобахидзе заявил, что Зурабишвили придется уйти в отставку, и пригрозил ей уголовным делом, если она не покинет резиденцию после прекращения полномочий.

По словам Аддада, подобные высказывания «несовместимы ни с какими европейскими перспективами».

«Насилие и запугивание демонстрантов должны быть прекращены. Франция поддерживает европейские и демократические устремления грузинского народа», — написал дипломат.

Кобахидзе пригрозил Зурабишвили тюрьмой при отказе покинуть резиденцию
Политика
Саломе Зурабишвили

В октябре в Грузии прошли парламентские выборы, на которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Зурабишвили и оппозиция не согласны с результатами голосования, в стране продолжаются протесты, которые сопровождаются столкновениями с полицией. Поводом стало решение властей отложить открытие переговоров о получении членства в Евросоюзе до 2028 года.

29 декабря должна состояться инаугурация нового президента — кандидата от «Грузинской мечты» Михаила Кавелашвили. Зурабишвили заявляла, что она остается единственным легитимным представителем власти в стране и до назначения новых парламентских выборов останется в резиденции.

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МИД Франции Саломе Зурабишвили Грузия
Саломе Зурабишвили фото

Саломе Зурабишвили

политик, президент Грузии
18 марта 1952 года
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