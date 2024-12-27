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Общество ,  
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Вильфанд назвал регионы России с январем теплее нормы

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»
Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

Температура воздуха в январе будет выше нормы на востоке европейской части России, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве.

В азиатской части страны погода будет нормальной, там ожидается «сибирская зима» из-за формирующегося антициклона, уточнил он.

Вильфанд пообещал европейской части России температуру выше нормы
Общество
Фото:Олег Яковлев / РБК

Накануне Вильфанд также заявил, что в европейской части России, на Урале и в Сибири температура будет выше нормы до конца года. А «на Дальнем Востоке начинает формироваться погода, более характерная для зимы», предупредил синоптик.

По его словам, на Дальнем Востоке сейчас формируется антициклон, который приведет к аномально низким температурам. В конце декабря на Чукотке и в Якутии прогнозируются морозы до 45–55 градусов ниже нуля. В Западной Сибири — в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае — в четверг, 26 декабря, сохранится холодная погода, но к концу года температура там поднимется на 10–15 градусов.

В новогоднюю ночь в Москве, как сообщила специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ожидают температуру на около 3–5 градусов мороза.

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Роман Вильфанд температура аномально теплая погода
Роман Вильфанд фото

Роман Вильфанд

ученый, метеоролог, научный руководитель Гидрометцентра России
13 июня 1948 года
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