Вильфанд назвал регионы России с январем теплее нормы
Температура воздуха в январе будет выше нормы на востоке европейской части России, на Урале, в Западной Сибири и в Красноярском крае, сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд на пресс-конференции в Москве.
В азиатской части страны погода будет нормальной, там ожидается «сибирская зима» из-за формирующегося антициклона, уточнил он.
Накануне Вильфанд также заявил, что в европейской части России, на Урале и в Сибири температура будет выше нормы до конца года. А «на Дальнем Востоке начинает формироваться погода, более характерная для зимы», предупредил синоптик.
По его словам, на Дальнем Востоке сейчас формируется антициклон, который приведет к аномально низким температурам. В конце декабря на Чукотке и в Якутии прогнозируются морозы до 45–55 градусов ниже нуля. В Западной Сибири — в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае — в четверг, 26 декабря, сохранится холодная погода, но к концу года температура там поднимется на 10–15 градусов.
В новогоднюю ночь в Москве, как сообщила специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ожидают температуру на около 3–5 градусов мороза.
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