Вильфанд пообещал европейской части России температуру выше нормы
В европейской части России, на Урале и в Сибири температура будет выше нормы до конца года, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
«А вот на Дальнем Востоке начинает формироваться погода, более характерная для зимы», — предупредил синоптик.
С его слов, на Дальнем Востоке сейчас формируется антициклон, который приведет к аномально низким температурам. В завершение декабря на Чукотке и в Якутии прогнозируются морозы до 45-55 градусов.
В Западной Сибири — в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае в четверг 26 декабря сохранится холодная погода, но к концу года температура там поднимется на 10-15 градусов.
В Новогоднюю ночь в Москве, как сообщила специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ожидают температуру на уровне минус 3-5 градусов.
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