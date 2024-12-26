Вильфанд пообещал европейской части России температуру выше нормы

В европейской части России, на Урале и в Сибири температура будет выше нормы до конца года, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«А вот на Дальнем Востоке начинает формироваться погода, более характерная для зимы», — предупредил синоптик.

С его слов, на Дальнем Востоке сейчас формируется антициклон, который приведет к аномально низким температурам. В завершение декабря на Чукотке и в Якутии прогнозируются морозы до 45-55 градусов.

В Западной Сибири — в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае в четверг 26 декабря сохранится холодная погода, но к концу года температура там поднимется на 10-15 градусов.

В Новогоднюю ночь в Москве, как сообщила специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ожидают температуру на уровне минус 3-5 градусов.