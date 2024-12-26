 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Новый год 2025 ,  
0 

Вильфанд пообещал европейской части России температуру выше нормы

Сюжет
Новый год 2025

В европейской части России, на Урале и в Сибири температура будет выше нормы до конца года, сообщил «РИА Новости» научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«А вот на Дальнем Востоке начинает формироваться погода, более характерная для зимы», — предупредил синоптик.

С его слов, на Дальнем Востоке сейчас формируется антициклон, который приведет к аномально низким температурам. В завершение декабря на Чукотке и в Якутии прогнозируются морозы до 45-55 градусов.

В Западной Сибири — в Омской, Томской, Новосибирской, Кемеровской областях и Алтайском крае в четверг 26 декабря сохранится холодная погода, но к концу года температура там поднимется на 10-15 градусов.

Тишковец рассказал, как долго зимняя погода продержится в Москве
Общество
Фото:Владимир Гердо / ТАСС

В Новогоднюю ночь в Москве, как сообщила специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ожидают температуру на уровне минус 3-5 градусов.

Читайте РБК в Telegram.

Яшина снова объявили в розыск через четыре месяца после обмена

Президент РОАД заявил о риске массовых банкротств дилеров в 2025 году

Wildberries купит самый высокий небоскреб в Москве под штаб-квартиру

Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина

Собянин допустил включение в реновацию домов 60-70 годов постройки

Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран

Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика

В России начались продажи нового флагманского седана Kia

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Акции крупных майнеров стали убыточными в 2024 году. Почему?

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Погода аномально теплая погода Роман Вильфанд Гидрометцентр
Материалы по теме
Россиян предупредили об аномально холодной погоде в ближайшие дни
Общество
В Москве из-за морозов образовались ледяные иглы и выпала «алмазная пыль»
Общество
Вильфанд предсказал снежный покров на 96% территории России
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 26 декабря
EUR ЦБ: 103,94 (-0,29) Инвестиции, 25 дек, 18:49 Курс доллара на 26 декабря
USD ЦБ: 99,61 (-0,26) Инвестиции, 25 дек, 18:49
Вильфанд не исключил дождь в новогоднюю ночь в МосквеОбщество, 06:26
Трамп пообещал Канаде снижение налогов за присоединение к СШАПолитика, 06:13
Как выбрать швейцарский нож в сфере ИТРБК и Corpsoft24, 06:11
«Крестный отец» электроавтомобилей раскритиковал гибридные решенияБизнес, 05:56
Вильфанд пообещал европейской части России температуру выше нормыОбщество, 05:08
Россияне рассказали, сколько потратят на подарки для себяОбщество, 05:02
Депутаты предложат ужесточить правила поступления в вуз после колледжаОбщество, 04:31
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Дамаск сообщил о «коварной западне» и 14 погибших полицейских в ТартусеПолитика, 04:17
«Оборонлогистика» раскрыла детали взрывов перед затоплением Ursa MajorПолитика, 04:01
Подполковника Росгвардии обвинили в превращении полигона в свалкуОбщество, 03:36
Байден поручил Пентагону продолжить наращивать поставки оружия УкраинеПолитика, 03:28
Такси въехало в толпу на тротуаре в Нью-ЙоркеОбщество, 02:47
Курдский генерал предупредил об атаках ИГИЛ на города Сирии в Новый годПолитика, 02:39
Шесть сел Белгородской области остались без света из-за атаки БПЛАПолитика, 02:21