Премьер Грузии назвал санкции США наградой за защиту интересов страны
Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал санкции США, введенные против основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, наградой за защиту интересов страны.
«Он был де-факто под санкциями, а теперь оказался уже под формальными санкциями. Ничего особенного. Это просто награда за защиту национальных интересов нашей страны», — цитирует ТАСС Кобахидзе.
Также премьер-министр считает, что ранее США шантажировали основателя «Грузинской мечты» санкциями, а теперь им нечем будет ему угрожать.
Минфин США ввел санкции против бизнесмена Бидзины Иванишвили 27 декабря. Он попал в список SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Всем физическим и юридическим лицам США запрещено вести дела с физическими и юридическими лицами, внесенными в этот список.
Европейские страны и США начали вводить санкции против представителей грузинской власти из-за подавления протестов, вызванных инициативой властей ввести закон об иноагентах и отложением рассмотрения вопроса о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года.
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