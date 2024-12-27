 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Протесты в Грузии ,  
0 

Премьер Грузии назвал санкции США наградой за защиту интересов страны

Сюжет
Протесты в Грузии
Сюжет
Война санкций
Ираклий Кобахидзе
Ираклий Кобахидзе (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал санкции США, введенные против основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, наградой за защиту интересов страны. 

«Он был де-факто под санкциями, а теперь оказался уже под формальными санкциями. Ничего особенного. Это просто награда за защиту национальных интересов нашей страны», — цитирует ТАСС Кобахидзе.

Также премьер-министр считает, что ранее США шантажировали основателя «Грузинской мечты» санкциями, а теперь им нечем будет ему угрожать.

США ввели санкции против основателя «Грузинской мечты»
Политика
Бидзина Иванишвили

Минфин США ввел санкции против бизнесмена Бидзины Иванишвили 27 декабря. Он попал в список SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Всем физическим и юридическим лицам США запрещено вести дела с физическими и юридическими лицами, внесенными в этот список.

Европейские страны и США начали вводить санкции против представителей грузинской власти из-за подавления протестов, вызванных инициативой властей ввести закон об иноагентах и отложением рассмотрения вопроса о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года.

Читайте РБК в Telegram

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Певца Шарлота приговорили к 5,5 годам колонии-поселения

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Важные законы в сфере недвижимости и ЖКХ, принятые в 2024 году

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

Умер генереальный директор Suzuki Motor Corporation

Роскомнадзор предложил критерии пропаганды чайлдфри

Главные события 2024 года по версии российских виноделов

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
Грузия Грузинская мечта США
Материалы по теме
США ввели санкции против основателя «Грузинской мечты»
Политика
Зурабишвили дала «Грузинской мечте» неделю на назначение новых выборов
Политика
Премьер Грузии допустил уголовное преследование уходящего президента
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 28 декабря
EUR ЦБ: 105,95 (+2,65) Инвестиции, 27 дек, 19:15 Курс доллара на 28 декабря
USD ЦБ: 100,53 (+1,3) Инвестиции, 27 дек, 19:15
Шольц рассказал о диалоге с Трампом по УкраинеПолитика, 27 дек, 23:46
Турция направила в Баку группу для расследования крушения самолета AZALПолитика, 27 дек, 23:36
Фицо заявил, что не обязан только помогать УкраинеПолитика, 27 дек, 23:18
Премьер Грузии назвал санкции США наградой за защиту интересов страныПолитика, 27 дек, 22:55
Вильфанд назвал регионы России с январем теплее нормыОбщество, 27 дек, 22:40
Словакия пригрозила Киеву ответными мерами на остановку транзита газаПолитика, 27 дек, 22:37
Свергнувшая Асада группировка провела военный парад в Дамаске. ВидеоПолитика, 27 дек, 22:26
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Фицо заявил о готовности Словакии принять переговоры по миру на УкраинеПолитика, 27 дек, 22:06
Как беттинг становится драйвером развития спортаОтрасли, 27 дек, 22:06
Bloomberg рассказал, сколько ВСУ еще продержатся в Курской областиПолитика, 27 дек, 22:04
Кирби подтвердил предложение США помочь в расследовании крушения в АктауПолитика, 27 дек, 22:01
ЦСКА выиграл десятый подряд матч в КХЛСпорт, 27 дек, 21:58
Спасатели собрали 37 тыс. тонн грунта c мазутом с берегов Черного моряОбщество, 27 дек, 21:50
В «Цифра брокер» предсказали индекс Мосбиржи в 5000 пунктов в 2025 годуИнвестиции, 27 дек, 21:28