Премьер Грузии назвал санкции США наградой за защиту интересов страны

Ираклий Кобахидзе (Фото: Irakli Gedenidze / Reuters)

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе назвал санкции США, введенные против основателя партии «Грузинская мечта» Бидзины Иванишвили, наградой за защиту интересов страны.

«Он был де-факто под санкциями, а теперь оказался уже под формальными санкциями. Ничего особенного. Это просто награда за защиту национальных интересов нашей страны», — цитирует ТАСС Кобахидзе.

Также премьер-министр считает, что ранее США шантажировали основателя «Грузинской мечты» санкциями, а теперь им нечем будет ему угрожать.

Минфин США ввел санкции против бизнесмена Бидзины Иванишвили 27 декабря. Он попал в список SDN Управления по контролю за иностранными активами (OFAC). Всем физическим и юридическим лицам США запрещено вести дела с физическими и юридическими лицами, внесенными в этот список.

Европейские страны и США начали вводить санкции против представителей грузинской власти из-за подавления протестов, вызванных инициативой властей ввести закон об иноагентах и отложением рассмотрения вопроса о вступлении Грузии в ЕС до 2028 года.