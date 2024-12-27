Спасенные после крушения Ursa Major моряки вылетели в Россию

Выжившие с затонувшего российского сухогруза Ursa Major на палубе спасательного судна в порту Картахена, Испания, 23 декабря 2024 года (Фото: Jose Maria Rodriguez / Reuters)

Члены экипажа затонувшего российского грузового судна Ursa Major вылетели из Мадрида в Россию 27 декабря. Посольство России в Испании сообщило, что накануне российским морякам были оформлены все необходимые документы.

Российский сухогруз Ursa Major затонул в Средиземном море между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении 24 декабря.

Удалось спасти 14 членов экипажа из 16, еще двое числятся пропавшими без вести. Владелец судна сообщил, что норвежское судно Oslo Carrier 3 отказалось принимать на борт экипаж затонувшего сухогруза, а испанское спасательное судно Salvamar Drago забрало на борт моряков с Ursa Major и отбуксировало спасательную шлюпку в порт Картахена (Испания).

На следующий день после крушения компания — владелец судна — «Оборонлогистика» заявила о пробоине на правом борту и назвала произошедшее терактом. В МИД России причиной затопления российского судна назвали взрыв в машинном отделении.