Спасенные после крушения Ursa Major моряки вылетели в Россию
Члены экипажа затонувшего российского грузового судна Ursa Major вылетели из Мадрида в Россию 27 декабря. Посольство России в Испании сообщило, что накануне российским морякам были оформлены все необходимые документы.
Российский сухогруз Ursa Major затонул в Средиземном море между Испанией и Алжиром после взрыва в машинном отделении 24 декабря.
Удалось спасти 14 членов экипажа из 16, еще двое числятся пропавшими без вести. Владелец судна сообщил, что норвежское судно Oslo Carrier 3 отказалось принимать на борт экипаж затонувшего сухогруза, а испанское спасательное судно Salvamar Drago забрало на борт моряков с Ursa Major и отбуксировало спасательную шлюпку в порт Картахена (Испания).
На следующий день после крушения компания — владелец судна — «Оборонлогистика» заявила о пробоине на правом борту и назвала произошедшее терактом. В МИД России причиной затопления российского судна назвали взрыв в машинном отделении.
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