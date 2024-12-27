Курские власти сообщили об уничтожении еще двух украинских ракет
Над Курской областью уничтожили еще две украинские ракеты во время режима ракетной опасности, сообщила пресс-служба правительства региона в своем телеграм-канале.
Ранее в этот день правительство региона сообщило об уничтожении одной ракеты. За сутки в области дважды объявляли ракетную тревогу, последний отбой опасности был в 16:35, по данным телеграм-канала с оповещениями об обстрелах и тревогах.
Утром 25 декабря город Льгов в Курской области попал под обстрел со стороны ВСУ. По данным местных властей, погибли четыре человека, еще пятеро были госпитализированы. Серьезные повреждения получили три жилых дома, а также отдельно стоящий одноэтажный салон красоты. Следователи полагают, что удар наносили из РСЗО HIMARS.
Нападение ВСУ на Курскую область началось рано утром 6 августа. На тот момент, по подсчетам российских военных, в нем участвовали около тысячи человек. На следующий день бывший тогда врио губернатора Алексей Смирнов сообщил, что власти начали эвакуацию приграничных регионов и что несколько тысяч человек уже покинули свои дома. Вечером того же дня в области объявили режим ЧС.
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