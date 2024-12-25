В торговом центре во Владикавказе произошел взрыв
В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв, сообщают издание «15-й регион» и телеграм-канал Baza.
ГТРК «Алания» сообщает, что в ТЦ выбило стекла, на верхнем этаже виден огонь. На кадрах с места происшествия виден дым, выходящий из здания.
Телеграм-канал SHOT пишет, что пострадали девять человек. По данным канала, предварительная причина произошедшего — взрыв бытового газа на четвертом этаже здания, огонь распространился на 800 кв. м.
В МЧС заявили, что загорелись третий этаж и крыша зданий на 800 кв. м.
Есть одна погибшая, сообщил глава республики Сергей Меняйло: «Информация по пострадавшим: погибла одна женщина. Она во время происшествия находилась внутри. Состояние еще одного пострадавшего уточняется».
Меняйло выехал на место происшествия. «На месте развернут оперативный штаб, работают правоохранители и спасательные службы. Сейчас мы выясняем обстоятельства происшедшего», — написал он в телеграм-канале.
Также к загоревшемуся ТЦ выехал заместитель прокурора республики Николай Клепов. Прокуратура Северной Осетии контролирует ход установления обстоятельств пожара, сообщило надзорное ведомство.
Источники ТАСС в правоохранительных органах подчеркнули, что в момент взрыва посетителей в ТЦ не было.
Читайте РБК в Telegram.
Телеведущую Татьяну Лазареву заочно приговорили к 6,5 годам
Разрушители мифов: можно ли пить пиво после вина
Какие предновогодние скидки предлагают в новостройках Москвы
Шольц в поздравлении немцам рассказал о «чертовски суровых временах»
Прогнозы на 2025 год от экономиста Михаила Задорнова
Где россияне покупали недвижимость в 2024 году. Топ-10 стран
Как изменятся штрафы с 1 января. Инфографика
В проекте ГОСТа закрепили два названия шаурмы
Что будет с ценами на новостройки в 2025 году
Тарасова посоветовала Загитовой делать ледовое шоу на свои деньги
Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов