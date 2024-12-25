В торговом центре во Владикавказе произошел взрыв

По предварительной информации, причиной стал взрыв бытового газа. Известно о как минимум одной погибшей, работает оперативный штаб

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В торговом центре «Алания Молл» во Владикавказе произошел взрыв, сообщают издание «15-й регион» и телеграм-канал Baza.

ГТРК «Алания» сообщает, что в ТЦ выбило стекла, на верхнем этаже виден огонь. На кадрах с места происшествия виден дым, выходящий из здания.

Телеграм-канал SHOT пишет, что пострадали девять человек. По данным канала, предварительная причина произошедшего — взрыв бытового газа на четвертом этаже здания, огонь распространился на 800 кв. м.

В МЧС заявили, что загорелись третий этаж и крыша зданий на 800 кв. м.

Есть одна погибшая, сообщил глава республики Сергей Меняйло: «Информация по пострадавшим: погибла одна женщина. Она во время происшествия находилась внутри. Состояние еще одного пострадавшего уточняется».

Меняйло выехал на место происшествия. «На месте развернут оперативный штаб, работают правоохранители и спасательные службы. Сейчас мы выясняем обстоятельства происшедшего», — написал он в телеграм-канале.

Также к загоревшемуся ТЦ выехал заместитель прокурора республики Николай Клепов. Прокуратура Северной Осетии контролирует ход установления обстоятельств пожара, сообщило надзорное ведомство.

Источники ТАСС в правоохранительных органах подчеркнули, что в момент взрыва посетителей в ТЦ не было.