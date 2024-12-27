«Билайн» назвал самые частые виды мошенничества в 2024 году
Самым распространенным видом телефонного мошенничества, по версии «Билайн», в 2024 году оказался обман пользователей через приложение WhatApp (принадлежит Meta, компания признана в России экстремистской, ее деятельность запрещена). Об этом компания сообщила в своем телеграм-канале.
Мошенники при этом просят включить демонстрацию экрана, сообщив жертве обмана, что акканунт в мессенджере взломан.
«Ни одна поддержка никогда не попросит продемонстрировать экран, особенно через сторонние приложения», — уточнили в компании.
Второй по популярности способ мошенничества — это случаи, когда преступник представляется сотрудником ЖКХ и устанавливает на телефон жертвы вредоносную программу, чтобы получить доступ к смартфону в дальнейшем.
Третий излюбленный мошенниками способ обмана заключается в создании фейковых страниц маркетплейсов во время распродаж: пользователи переходят по ссылке и вместо оплаты товара теряют деньги.
Также распространен метод, когда жертве поступает звонок из «поликлиники» и по телефону предлагают пройти дополнительное обследование.
И, наконец, мошенники предлагают заменить счетчики воды в квартире, чтобы обманом получить доступ учетной записи на «Госуслугах» жертвы.
Ранее Сбербанк привел подобный список популярных видов мошенничества. В него вошли: кража аккаунта на «Госуслугах», обращение мошенников от лица ФСБ или МВД. Также нередко мошенники представлялись топ-менеджерами компании, в которой жертвы работали, чтобы получить доступ к конфиденциальной информации.
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