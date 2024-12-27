 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Омск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Общество ,  
0 

Суд приговорил к 11 годам сына актера Сошальского за наркотики

Владимир Сошальский
Владимир Сошальский (Фото: moscowcourts / Telegram)

Останкинский суд Москвы приговорил к 11 годам колонии строгого режима сына актера Владимира Сошальского за хранение наркотиков и попытку сбыта, сообщает «РИА Новости».

Сошальский-младший был обвинен по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов). 

На Бали россиянину грозит смертная казнь из-за продажи наркотиков
Общество
Фото:Marcus Brandt / dpa / Global Look Press

Молодого человека арестовали в конце июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали его при попытке сделать закладку с наркотиками, при виде полицейских Сошальский попытался скрыться.

На досмотре у него нашли три пакета кокаина. Следователи конфисковали как вещественные доказательства пакетики с 2,7 г наркотика, весы, пластиковый контейнер и iPhone 13 ProMax.

Владимир Сошальский — советский и российский актер, народный артист РСФСР. Он сыграл в таких фильмах, как «Укрощение строптивой» (1961), «Жизнь Клима Самгина» (1986). В 2007 году Сошальский скончался.

Читайте РБК в Telegram

Путин ответил на вопрос закончится ли СВО в 2025 году. Видео

Глава МЧС оценил угрозу стихийных бедствий в 2025 году

ЦБ поменяет механизм установления официальных курсов валют к рублю

Когда подешевеют машины и чего бояться в 2025 году

Первый взнос по ипотеке на однушку в мегаполисах достиг почти 80%

Путин подписал закон о повышении штрафов за нарушение ПДД. Инфографика

В РУСАДА назвали сроки допуска Валиевой к тренировкам

Трамп пообещал сделать все возможное, чтобы криптоиндустрию возглавили США

Какой алкоголь пили в России в 2024 году. Инфографика

Что будет с ценами на новостройки в 2025 году

Читайте РБК в Telegram! Подборка наших каналов
Теги
приговор актер наркотики колония строгого режима
Материалы по теме
Тверской суд назначил дату рассмотрения дела Насти Ивлеевой о фейках
Общество
Экс-футболиста сборной России посадили за наркотики. Чем известен Бугаев
Спорт
На Бали россиянину грозит смертная казнь из-за продажи наркотиков
Общество
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.


 

Лента новостей
Курс евро на 27 декабря
EUR ЦБ: 103,3 (-0,64) Инвестиции, 04:47 Курс доллара на 27 декабря
USD ЦБ: 99,23 (-0,38) Инвестиции, 04:47
Топливо в убыток: как стать крупным игроком на рынке нефтепродуктовРБК и Альфа-Лизинг, 17:45
Что такое концепция Digital Employee Experience и почему она важнаОтрасли, 17:44
ЦБ установил официальный курс доллара США выше ₽100Инвестиции, 17:41
Мы открываем бизнес: как предприниматели работают в регионахТренды, 17:40
В Москве на домофоне обнаружили похожий на мину «Лепесток» предметОбщество, 17:37
Трансферная стоимость Мбаппе упала на €20 млн за полгода в «Реале»Спорт, 17:36
Токаев и Алиев обменялись соболезнованиями в ходе телефонного разговораПолитика, 17:31
Как пить красиво и осознанно
Новый интенсив РБК Pro об алкоголе
Подробнее
Украинских священников приравняли к дипломатам и избавили от мобилизацииПолитика, 17:28
Полезная полка: как развивается потребление ЗОЖ-продуктовОтрасли, 17:27
Суд приговорил к 11 годам сына актера Сошальского за наркотикиОбщество, 17:23
Экс-глава АвтоВАЗа Бу Андерссон покинул пост гендиректора UzAutoАвто, 17:23
Как b2b-маркетплейс может экономить ресурсы бизнесаОтрасли, 17:19
Цены на газ в Европе подскочили после слов Путина про транзитЭкономика, 17:16
Минюст признал иноагентом рэпера ЛигалайзаПолитика, 17:13