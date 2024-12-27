Суд приговорил к 11 годам сына актера Сошальского за наркотики

Владимир Сошальский (Фото: moscowcourts / Telegram)

Останкинский суд Москвы приговорил к 11 годам колонии строгого режима сына актера Владимира Сошальского за хранение наркотиков и попытку сбыта, сообщает «РИА Новости».

Сошальский-младший был обвинен по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса (покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов).

Молодого человека арестовали в конце июля. Сотрудники правоохранительных органов задержали его при попытке сделать закладку с наркотиками, при виде полицейских Сошальский попытался скрыться.

На досмотре у него нашли три пакета кокаина. Следователи конфисковали как вещественные доказательства пакетики с 2,7 г наркотика, весы, пластиковый контейнер и iPhone 13 ProMax.

Владимир Сошальский — советский и российский актер, народный артист РСФСР. Он сыграл в таких фильмах, как «Укрощение строптивой» (1961), «Жизнь Клима Самгина» (1986). В 2007 году Сошальский скончался.