На Бали россиянину грозит смертная казнь из-за продажи наркотиков
Агентство по борьбе с наркотиками на Бали задержало 33-летнего россиянина Евгения Карамышева, которого уличили в попытке продать 223,15 гр. гашиша, ему может грозить смертная казнь, сообщает индонезийский портал Jakarta Globe.
Как считают власти, мужчина собирался продавать наркотики во время грядущих новогодних праздников. Его задержали в поселении Джимбаран, который находится в южной части Бали.
Правоохранительные органы провели обыски в его арендованной комнате, где нашли еще ряд запрещенных веществ. Среди них, в частности:
- 24 упаковки гашиша (всего 62 гр.);
- 10 пакетиков марихуаны, пять псилоцибиновых грибов;
- 36 пакетиков, предположительно, мефедрона;
- метамфетамин;
- кокаин;
- метилендиоксиметамфетамин (МДМА).
Карамышев признался, что наркотики были заказаны его работодателями из Таиланда, а он занимался их получением, фасовкой и распространением. Мужчина проживает на острове в течение года и примерно столько же участвует в распространении запрещенных веществ. При этом, как утверждает Карамышев, личности его работодателей ему неизвестны.
Согласно индонезийскому законодательству, ему может грозить смертная казнь или лишение свободы на срок до 20 лет.
Накануне в Санкт-Петербурге правоохранительные органы возбудили 10 уголовных дел после задержания организованной группы, распространявшей наркотические вещества через даркнет.
Так, были задержаны 46-летний мужчина и две 39-летние жительницы города, которые входили в «штат» трех магазинов по продаже запрещенных веществ. Силовики также задержали четырех закладчиков, которые организовывали тайники с наркотиками на территории двух регионов.
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