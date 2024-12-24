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На Бали россиянину грозит смертная казнь из-за продажи наркотиков

Jakarta Globe: на Бали россиянину может грозить смертная казнь из-за наркотиков
На Бали задержали 33-летнего россиянина при попытке продажи наркотиков. Он заявил, что занимался хранением и сбытом, а заказывают наркотики работодатели из Таиланда. Мужчине может грозить смертная казнь или 20 лет заключения

Агентство по борьбе с наркотиками на Бали задержало 33-летнего россиянина Евгения Карамышева, которого уличили в попытке продать 223,15 гр. гашиша, ему может грозить смертная казнь, сообщает индонезийский портал Jakarta Globe.

Как считают власти, мужчина собирался продавать наркотики во время грядущих новогодних праздников. Его задержали в поселении Джимбаран, который находится в южной части Бали.

Правоохранительные органы провели обыски в его арендованной комнате, где нашли еще ряд запрещенных веществ. Среди них, в частности:

  • 24 упаковки гашиша (всего 62 гр.);
  • 10 пакетиков марихуаны, пять псилоцибиновых грибов;
  • 36 пакетиков, предположительно, мефедрона;
  • метамфетамин;
  • кокаин;
  • метилендиоксиметамфетамин (МДМА).

Карамышев признался, что наркотики были заказаны его работодателями из Таиланда, а он занимался их получением, фасовкой и распространением. Мужчина проживает на острове в течение года и примерно столько же участвует в распространении запрещенных веществ. При этом, как утверждает Карамышев, личности его работодателей ему неизвестны.

Согласно индонезийскому законодательству, ему может грозить смертная казнь или лишение свободы на срок до 20 лет.

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Накануне в Санкт-Петербурге правоохранительные органы возбудили 10 уголовных дел после задержания организованной группы, распространявшей наркотические вещества через даркнет.

Так, были задержаны 46-летний мужчина и две 39-летние жительницы города, которые входили в «штат» трех магазинов по продаже запрещенных веществ. Силовики также задержали четырех закладчиков, которые организовывали тайники с наркотиками на территории двух регионов.

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Полина Харчевникова
Бали Россия наркотики задержание
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