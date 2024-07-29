Сына актера Сошальского арестовали по делу о наркотиках

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Суд в Москве арестовал сына актера Владимира Сошальского за попытку сбыта наркотиков, сообщает официальный телеграм-канал судов общей юрисдикции города Москвы.

«Постановлением Останкинского районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Сошальского Владимира Владимировича», — говорится в сообщении.

Владимир Сошальский — советский и российский актер. Он сыграл в таких фильмах, как «Академик Иван Павлов» (1949), «Ломоносов» (1955). В 2007 году Сошальский скончался.

Сошальского-младшего обвиняют по ч. 3 ст. 30, п. «г» ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса — покушение на незаконное производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов.

Суд заключил обвиняемого под стражу до 26 сентября 2024 года.

Как рассказали ТАСС в столичном управлении МВД, молодого человека задержали 25 июля. По словам собеседника агентства, при виде полицейских Сошальский попытался скрыться, но его остановили. При досмотре у него нашли три пакета кокаина массой 2,78 г.