Мужчина врезался в военкомат в Гусе-Хрустальном и поджег машину
В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области мужчина на автомобиле врезался в здание военкомата и поджег машину, сообщил мэр города Алексей Соколов в своем телеграм-канале.
«Очередная жертва украинских мошенников сначала протаранил ворота забора, а затем въехал в двери главного входа здания», — написал Соколов.
Пожар потушили сотрудники МЧС, на месте происшествия работают спецслужбы, подозреваемый задержан и дает показания.
Соколов предупредил жителей города об активизации мошенников перед новогодними праздниками, и призвал внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, в которых просят совершить незаконные действия. Он предостерег, что мошенники, не вернут деньги, не оплатят диверсию, а за незаконные действия грозит до 20 лет заключения.
В конце декабря в Санкт-Петербурге произошел ряд взрывов и поджогов по указке мошенников. Главными жертвами мошенников стали пенсионеры и подростки. Продавец магазина электроники бросил несколько бутылок с горючим в здание, где располагаются почта и банк. В тот же день несовершеннолетняя девушка подожгла полицейский автомобиль.
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