Мужчина врезался в военкомат в Гусе-Хрустальном и поджег машину

Фото: asokolov_gh / Telegram

В городе Гусь-Хрустальный Владимирской области мужчина на автомобиле врезался в здание военкомата и поджег машину, сообщил мэр города Алексей Соколов в своем телеграм-канале.

«Очередная жертва украинских мошенников сначала протаранил ворота забора, а затем въехал в двери главного входа здания», — написал Соколов.

Пожар потушили сотрудники МЧС, на месте происшествия работают спецслужбы, подозреваемый задержан и дает показания.

Соколов предупредил жителей города об активизации мошенников перед новогодними праздниками, и призвал внимательно относиться ко всем звонкам и сообщениям, в которых просят совершить незаконные действия. Он предостерег, что мошенники, не вернут деньги, не оплатят диверсию, а за незаконные действия грозит до 20 лет заключения.

В конце декабря в Санкт-Петербурге произошел ряд взрывов и поджогов по указке мошенников. Главными жертвами мошенников стали пенсионеры и подростки. Продавец магазина электроники бросил несколько бутылок с горючим в здание, где располагаются почта и банк. В тот же день несовершеннолетняя девушка подожгла полицейский автомобиль.