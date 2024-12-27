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На Таймыре впервые за 40 лет выловили осетра, считавшегося утраченным

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские ученые впервые с 1982 года обнаружили сибирского осетра на полуострове Таймыр в реке Пясина. Об этом сообщил ТАСС замдиректора Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) Вячеслав Бизиков.

«Осетр пясинской популяции был занесен в Красную книгу еще в 1982 году, и с тех пор всякая информация о его поимке исчезла не только из промысловой статистики, но и из научных отчетов и публикаций. В XXI веке само существование сибирского осетра в бассейне Пясины стали подвергать сомнению», — сказал Бизиков

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Фото:Jeff J Mitchell / Getty Images

По его словам, на Таймыре поймали 16 особей этого редкого вида, что свидетельствует о воспроизводстве популяции и сохранении нерестилища. Однако искусственное воспроизводство и выпуск молоди все равно необходимы, отметил ученый.

Эксперт фонда «Природа и люди» Алексей Книжников предположил, что изменения связаны с экологической модернизацией горно-металлургической компании «Норникель», которая действует в этом регионе.

В августе Минсельхоз сообщал, что спустя десять лет после введения продовольственного эмбарго в России нарастили вылов рыбы с 4,3 млн до 5,4 млн т. В том числе значительный рост произошел и в сегменте аквакультуры — разведение товарной рыбы увеличилось более чем в 2,1 раза (с 188,5 тыс. до 402 тыс. т).

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